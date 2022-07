RC Lens Mercato : Deux signatures en passe d’être officialisées

Publié par ALEXIS le 05 juillet 2022 à 01:15

RC Lens Mercato : Le Racing accélère son recrutement, afin de mieux préparer la nouvelle saison. La signature de deux nouveaux joueurs est imminente.

RC Lens Mercato : Accord du RCL avec Bruges pour le transfert d'Openda

L’effectif du RC Lens va s’agrandir de deux nouveaux joueurs dans les prochaines heures. L’attaquant du FC Bruges, Loïs Openda et le gardien de but de Nottingham Forest, Brice Samba sont en passe de signer avec le lcub nordiste. L’Équipe confirme que le premier est présent en Artois et « va s'engager en faveur du RCL ». Le quotidien sportif précise que la direction du Racing a trouvé un d'accord avec le Club Bruges « pour débaucher son attaquant de 22 ans, qui lui aussi est arrivé à Lens ».

Le RC Lens aurait décaissé un gros chèque pour s’attacher les services de l'international belge (3 sélections, 1 but). La source parle « d’un montant important » et d’un « contrat d’une longue durée », sans plus de précisions. Loïs Openda était prêté a Vitesse Arnhem depuis 2020. En deux saisons sous le maillot du club néerlandais, il a inscrit 37 buts et a délivré 11 passes décisives, en 88 matchs disputés.

Brice Samba annoncé en visite médicale à Lens

Brice Samba (28 ans) est également arrivé dans le Nord à en croire la source, qui l’annonce en visite médicale, ce lundi. Et si les tests physiques et médicaux du gardien de but de Nottingham Forest se passent sans aucun souci, il devrait parapher un contrat de cinq ans avec les Sang et Or, d’après les indiscrétions du journal. Sous contrat avec le club promu en Premier League jusqu'en juin 2023, le portier Franco-Congolais dispose d'un bon de sortie pour quitter Forest. Il vient remplacer Wuilker Farinez (24 ans). Ce dernier a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche (en juin) avec la sélection du Vénézuéla et il est indisponible pour plusieurs mois.