Le RC Lens accueille l’OGC Nice le samedi 16 mars 2024 pour le compte de la 26e journée du championnat français. Ce déplacement s’annonce périlleux pour les aiglons. Foot-sur7.fr vous dit tout.

Le RC Lens brille en Ligue 1

Le RC Lens est en pleine forme ces dernières semaines. Les hommes du technicien Franck Haise lorgnent une place européenne à la fin de la saison. Après leur échec en Ligue Europa, les Sang et Or ont essuyé une défaite à domicile face à Monaco (2-3).

Depuis ce revers, ils ont retroussé leurs manches et ont enregistré des victoires. Les joueurs de Franck Haise ont glané les trois points face à l’OL (0-3) et ont remporté la victoire contre une très belle équipe de Brest (1-0) le week-end dernier pour le compte de la 25e journée de Ligue 1.

Le RC Lens affronte l’OGC Nice samedi prochain au Stade Felix Bollaert, pour le compte de la 26è journée de Ligue 1. Plusieurs facteurs sont à leur avantage. Les Niçois sont en plein doute depuis quelques semaines. Les Aiglons ne parviennent plus à se montrer dangereux sur le terrain. Ils ont aligné six matchs d’affilée sans victoire. Ils ont également été battus par Monaco (2-3) et Lyon (1-0). Les Azuréens ont aussi fait un match nul à domicile contre Clermont (0-0) avant d’essuyer trois nouveaux revers face à Toulouse (2-1), Montpellier HSC (2-1) avant de se faire laminer par le Paris Saint-Germain en Coupe de France le mercredi 13 mars 3-1.

L’OGC Nice en panne à l’extérieur

Les deux formations se connaissent bien. Elles se rencontrent régulièrement. Lors du match aller, Nice a battu le RC Lens à domicile (2-0). Les statistiques des cinq dernières confrontations entre les deux équipes révèlent que les Aiglons ont remporté trois victoires. Nice souffre hors de sa base. Il a glané un seul point lors de ses 6 derniers déplacements. Les Azuréens n’ont aussi inscrit que 2 buts lors de leurs 7 derniers matchs à l’extérieur.

L’autre facteur à prendre en compte est le match livré contre le PSG en Coupe de France avant ce déplacement. La fatigue pourrait nuire à la performance de Nice. Sauf surprise, le RC Lens va pourfendre l’OGC Nice samedi prochain.