En négociations un temps avec l'OL pour revenir au club, Bruno Genesio pourrait finalement rebondir à l’étranger. Un club serait entré en contact avec lui pour l’engager cet hiver.

Mercato : Bruno Genesio contacté par le Besiktas

Libre depuis son départ du Stade Rennais, le 19 novembre, Bruno Genesio (57 ans) pourrait rebondir dans un club à l’étranger, dans les prochains jours. D’après les informations de Foot mercato, il a été contacté par le Besiktas en Turquie. La source assure qu’il « est la priorité du club », qui s’est séparé de son entraîneur Riza Çalimbay (60 ans). Ce dernier a passé moins d’un mois sur le banc de touche. La formation basée à Istanbul est 5e de la Super Lig et en crise sportive.

Les dirigeants turcs penseraient au technicien français pour remettre de l’ordre dans une équipe où cinq anciens pensionnaires de Ligue 1 : Valentin Rosier, Vincent Aboubakar, Éric Bailly, Rachid Ghezzal et Jean Onana ont été écartés. Cela, « en raison de mauvaises performances et d'incompatibilités au sein de l'équipe », comme l’a indiqué le Besiktas dans son communiqué, il y a une dizaine de jours.

Mercato OL : La piste lyonnaise plus que jamais froide

Passé en Chine (Beijing Guoan) entre juillet 2019 et fin décembre 2020, Bruno Genesio ne serait pas contre une nouvelle aventure à l’étranger. Surtout que les négociations entamées avec la direction de l’Olympique Lyonnais, pour son retour à Lyon, sont désormais au point mort, à en croire L'Equipe. En effet, l’ex-coach de Rennes était en tête sur la liste de David Friio pour succéder à Fabio Grosso. Il était même en négociations avec le nouveau directeur sportif de l’OL, mais la piste a refroidie.

Et pour cause, Pierre Sage, l’entraineur intérimaire du club rhodanien, a aligné trois victoires avant la mi-saison. Et ses performances donnent à réfléchir à John Textor et la direction lyonnaise. Ils pencheraient désormais pour la prolongation du technicien de 44 ans à la tête du staff technique des Gones en 2024. Pour rappel, Bruno Genesio avait entrainé Lyon entre décembre 2015 et juin 2019.