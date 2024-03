Vente OM : Un projet Rodolphe Saadé – Saoudiens, Wow !!!

Le cœur des supporters phocéens bat la chamade à l’idée de la vente OM. Les espoirs se cristallisent désormais autour de Rodolphe Saadé, le magnat derrière CMA CGM. Il arrive à la tête du projet de l’Arabie Saoudite qui va révolutionner le club phocéen.

Vente OM : Rodolphe Saadé, porteur du rêve !

L’été passé, lorsque CMA CGM est devenu le sponsor maillot de l’OM, la rumeur s’était propagée dans les rues de Marseille sur son éventuel rachat de l’OM. Mais aujourd’hui, cette rumeur, un temps battue en brèche par des proches de l’homme d’affaires, est devenue un grondement assourdissant depuis l’annonce de sa prise du contrôle de RMC Sport.

Rodolphe Saadé est bien plus qu’un simple homme d’affaires. C’est un génie du business qui a pu mettre à ses pieds certaines grandes entreprises françaises. L’homme joue clairement dans la cour des grands dans le monde des affaires internationales.

CMA CGM, sous la direction de Saadé, a récemment acquis Altice Média, la maison mère du grand groupe de média BFM TV et RMC. Alors que le monde du foot se demande encore ce que ce géant du transport maritime pourrait bien faire avec un empire audiovisuel, les regards se tournent désormais vers le stade Vélodrome.

Pourtant, ce qui pourrait sembler être une simple acquisition d’entreprise cache en réalité une toile bien plus complexe. Les connexions de Saadé avec l’Arabie saoudite ont été récemment mises en lumière au grand bonheur des supporters marseillais qui appellent à la vente OM sur les réseaux sociaux.

En effet, dans le cadre du projet Vision 2030 du royaume saoudien, des accords colossaux ont été signés, ouvrant la voie à des investissements massifs, y compris en France. Et c’est là que les rêves des supporters de l’OM rencontrent la réalité des affaires.

L’Arabie Saoudite associée à Rodolphe Saadé sur la vente OM

Saadé est connu comme un des proches du président Emmanuel Macron. Il a su gagner la confiance des investisseurs saoudiens ces dernières années. Le partenariat entre CMA CGM et l’OM semble plus qu’un simple accord de sponsoring. Il s’agira en réalité du premier pas d’une transformation radicale du club marseillais, avec des implications saoudiennes qui devraient prochainement bouleverser l’ensemble du paysage du football français.

Alors que le club continue de naviguer dans des eaux incertaines avec un propriétaire américain disparu de la circulation, l’arrivée possible de Saadé et de ses associés saoudiens pourrait offrir une bouée de sauvetage à l’écurie phocéenne. Forcément, cela soulève les questions sur l’avenir du club phocéen, sa gestion et l’identité des prochains visages.

Dans les rues de Marseille, l’excitation est déjà palpable à l’idée de la finalisation prochaine de la vente OM. Les chants des supporters ne tarderont pas à gronder plus fort dans le ciel du stade Vélodrome. Ils auront bien raison puisqu’en plus de retrouver du prestige, leur équipe ne devrait pas seulement lutter avec le PSG, mais avec les mastodontes du foot européen : Real Madrid, Manchester City et le Bayern Munich.

Le prochain OM a des ambitions plus musclées. Le club phocéen vise à s’établir au sommet de la scène européenne du football grâce à des investissements et des ressources inédits qui seront engagés après la vente OM.

Alors que le soleil se couche sur le Vélodrome, une nouvelle ère semble se lever. Avec Rodolphe Saadé et ses amis saoudiens à la barre, l’Olympique de Marseille se prépare à devenir le club le plus important des prochains moments.