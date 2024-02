Vente OM : L’intention secrète de Rodolphe Saadé enfin dévoilée !

La possible vente OM refait surface avec une intention attribuée à Rodolphe Saadé. Le patron de la CMA CGM, sponsor principal du club, ambitionnerait bien de racheter l’Olympique de Marseille.

Le feuilleton autour de la vente OM continue d’alimenter les discussions et les spéculations. Récemment, la théorie sur l’arrivée imminente d’investisseurs saoudiens à la tête du club a refait surface, mettant en lumière la possibilité d’un changement de propriétaire à l’Olympique de Marseille.

Après avoir longtemps fait preuve d’intransigeance sur cette affaire, Frank McCourt, l’actuel propriétaire de l’OM, serait désormais ouvert à l’idée de céder le contrôle du club phocéen, sous réserve de recevoir une offre financière colossale. Un montant de plus d’un demi-milliard est évoqué. Les discussions se poursuivraient entre les différentes parties impliquées dans le but de parvenir à un accord satisfaisant pour tous.

Toutefois, un nouveau candidat à la vente OM émerge. Il s’agit de Rodolphe Saadé, président de la CMA-CGM, un géant du transport maritime dont le siège est basé sur le port de Marseille. Cette entreprise a déjà effectué plusieurs investissements significatifs dans la ville, notamment en devenant le principal sponsor de l’OM et en rachetant le quotidien local La Provence. Et la CMA-CGM ne compte pas s’arrêter là. Selon Forbes, Rodolphe Saadé envisage à présent de franchir une étape supplémentaire en rachetant l’OM.

Rodolphe Saadé suivra-t-il les traces de Bernard Tapie

Pour de nombreux observateurs, cette éventualité semble de plus en plus plausible, car le milliardaire franco-libanais reste très attaché à Marseille. Et malgré les démentis de Tanya Saadé Zeenny, directrice générale déléguée du groupe maritime, cette hypothèse concernant le rachat du club phocéen par Rodolphe Saadé persiste. Les différents investissements réalisés par la CMA-CGM à Marseille s’inscriraient dans une stratégie plus large visant à préparer le terrain pour l’acquisition de l’OM.

Ainsi, Rodolphe Saadé suivra-t-il les traces de feu Bernard Tapie en reprenant le contrôle de l’OM ? Seul l’avenir le dira. En attendant, l’Arabie saoudite reste également en lice pour une éventuelle acquisition du club, plaçant ainsi l’OM au cœur d’un jeu complexe et intrigant où les intérêts financiers et sportifs se croisent.