Olivier Dall’Oglio lâche une grosse annonce sur son avenir à l’ASSE

Olivier Dall’Oglio réussit une excellente deuxième partie de saison avec l’ASSE, club dirige depuis décembre 2023. Nommé pour six mois, l’homme de 59 ans sait que la fin de la saison comptera beaucoup dans sa continuité ou non dans le Forez.

Olivier Dall’Oglio pour une mission de six mois à l’ASSE

L’ASSE a connu une première partie de saison assez décevante, étant loin de l’objectif final qui reste la montée en Ligue 1. Face aux résultats de plus en plus décevants, la direction des Verts a décidé de mettre fin à la collaboration de Laurent Batlles, qui cède sa place à Olivier Dall’Oglio. L’ancien entraîneur du Stade Brestois a été nommé avec un contrat de six mois plus une année en option.

Le technicien gadoue a tout de suite mis les joueurs face à leurs responsabilités. Il n’a pas beaucoup de temps à faire et n’a pas non l’intention d’en perdre. C’est le discours passé aux joueurs, qui avaient le choix entre « être moyens et vivre une fin de saison moyenne ou monter leur niveau et déclencher quelque chose qui pourrait être extraordinaire ».

Le discours est visiblement passé puisque les joueurs semblent avoir bien assimilé le changement de mentalité voulu pour inverser la tendance. De quoi réjouir Olivier Dall’Oglio qui s’est donné pour mission de ramener l’ASSE à sa place au bout de six mois, comme Jean-Louis Gasset à la tête de l’OM.

Dall’Oglio a bien redressé la barre à l’ASSE

Depuis qu’il a pris en mains le groupe stéphanois, Dall’Oglio réalise un travail impeccable. Il a su réclamer les renforts qu’il faut, à l’instar d’un Irvin Cardona qui a retrouvé son sens de but. Depuis, l’AS Saint-Etienne va beaucoup mieux et n’a d’ailleurs perdu le moindre de ses cinq dernières sorties en Ligue 2.

Avec une nouvelle victoire 4-0 assurée samedi à Bastia, les Verts font encore un nouveau pas décisif dans leur objectif de retrouver l’élite du football français. L’ASSE est maintenant troisième à deux points de la deuxième place et à sept points du leader.