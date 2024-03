ASSE : Olivier Dall’Oglio prépare du lourd face à Auxerre !

L’infirmerie de l’ASSE se vide un peu cette semaine. Plusieurs joueurs blessés font leur retour au sein de l’équipe du coach stéphanois Olivier Dall’Oglio.

Bonne nouvelle pour Olivier Dall’Oglio et l’ASSE

L’ASSE accueille le leader de la Ligue 2, AJ Auxerre le samedi 9 mars 2024. À quelques jours de ce choc décisif, le coach stéphanois Olivier Dall’Oglio enregistre le retour de plusieurs de ses cadres blessés. Ils ont repris l’entraînement ce lundi 4 mars 2024 et seront disponibles pour l’affiche du samedi prochain.

Selon le média Evect, Anthony Briançon, Florian Tardieu, Aïmen Moueffek et Mathieu Cafaro ont tous participé à la séance d’entraînement. Ils avaient manqué le match du samedi dernier face au Paris FC. Les deux formations se sont quittées sur un score nul et vierge (0-0).

D’autres joueurs de l’ASSE absents contre Auxerre

Les Verts enregistrent encore quelques forfaits. Stéphane Diarra a contracté une grave blessure et est forfait jusqu’à la fin de la saison. L’attaquant sénégalais Ibrahima Wadji sera indisponible pendant quelques semaines en raison d’une lésion musculaire à l’ischio.

« Pour Wadji, ça va prendre plus de temps, mais je compte sur lui pour une fin de saison palpitante, on va bosser pour le remettre sur pied le plus vite possible », avait expliqué Olivier Dall’Oglio en conférence de presse avant le match face au Paris FC. La date de retour du numéro 25 de l’AS Saint-Etienne n’est pas encore connue.