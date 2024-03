Manchester United prêt à tout pour arracher Jonathan David du LOSC

Jonathan David fait actuellement l’objet d’un grand intérêt de la part de plusieurs grands clubs d’Europe. Une bataille s’annonce particulièrement entre clubs anglais pour le Canadien, avec Manchester United en tête d’affiche.

Jonathan David, une cible prioritaire pour Manchester United

Lorsque Ratcliffe et son équipe INEOS sont arrivés à Old Trafford, ils ont immédiatement identifié le poste d’avant-centre comme un secteur à améliorer. Erik ten Hag peut actuellement utiliser Rasmus Hojlund et Anthony Martial à la pointe, l’ailier Marcus Rashford pouvant également y jouer si nécessaire.

Mais Rashford est plus efficace sur le côté gauche, tandis que Martial devrait quitter le club à l’expiration de son contrat à la fin de la saison. En raison de ces facteurs, Ratcliffe est bien conscient qu’un nouvel attaquant doit rejoindre Man Utd et aider Hojlund. Man Utd s’intéresse à Ivan Toney, qui est quasiment assuré de quitter Brentford cet été.

Toney a également été fortement lié à Arsenal et Chelsea. Une autre option potentielle pour les Red Devils est Joshua Zirkzee, le Néerlandais qui se fait un nom à Bologne. Cependant, HITC rapporte que Jonathan David figure également en bonne place dans la réflexion de Ratcliffe et pourrait être signé par Man Utd cet été.

Jonathan David a impressionné Manchester United

L’attaquant de Lille connaît une saison fantastique devant le but, après avoir marqué 21 fois en 36 apparitions jusqu’à présent. Selon Transfermarkt, il est de loin le joueur le plus précieux de Lille avec 50 millions d’euros. Les recruteurs de Man Utd ont été très impressionnés par les performances de Jonathan David cette saison.

Ratcliffe estime également qu’il correspond au profil d’âge idéal, car il s’agit d’un joueur expérimenté de 24 ans qui a également le potentiel de s’améliorer encore. Il faut noter que Man Utd est loin d’être le seul à admirer l’attaquant. Arsenal, Tottenham et West Ham United surveillent également sa situation.

Selon Fabrizio Romano, le LOSC devrait réclamer jusqu’à 65 millions d’euros pour son international canadien. Face à la concurrence, les Red Devils seraient même disposés à offrir au joueur un meilleur salaire, car Ratcliffe dispose des fonds nécessaires pour financer une énorme offre de contrat.