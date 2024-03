Erik ten Hag répond sèchement au PSG pour un transfert de Rashford

Selon la presse anglaise, le PSG fait de Marcus Rashford sa priorité pour succéder à Kylian Mbappé. Le coach de Manchester United, Erik ten Hag, a fait le point sur l’avenir de son joueur.

Le PSG prêt à casser sa tirelire pour Marcus Rashford ?

Depuis que Kylian Mbappé a annoncé à son président Nasser Al-Khelaïfi et à ses coéquipiers qu’il quitterait le Paris Saint-Germain à la fin de son contrat le 30 juin prochain, Luis Campos et les recruteurs parisiens se sont lancés à la recherche de son successeur. Si les deux premières pistes évoquées menaient à Victor Osimhen (Naples) et Rafael Leao (AC Milan), l’oiseau rare élu pourrait finalement débarquer en provenance de la Premier League.

En effet, selon les informations relayées par le Daily Star, « le Paris SG intensifie ses efforts pour remplacer Mbappé. Paris veut tirer Rashford. » Le Champion de France en titre aurait même déjà transmis une première offre de 93 millions d’euros à Manchester United pour son attaquant de 26 ans.

« Reste à savoir si le PSG arrivera à tenter Rashford de quitter United, qui valorise l’attaquant à plus de 100 M£ soit près de 115 M€. D’autant que Marcus Rashford a une relation tendue avec son entraîneur, Erik ten Hag », explique le tabloïd britannique. Mais cette rumeur a été rapidement refroidie par le manager des Red Devils.

Erik ten Hag exclut un transfert de Marcus Rashford

Alors que l’idée d’un transfert de Marcus Rashford a enflammé les médias anglais ces dernières heures, Erik ten Hag est sorti de son silence pour mettre les points sur les « i » concernant l’avenir de son joueur. Et selon l’entraîneur du club anglais, un départ de l’enfant de Manchester n’est pas du tout à l’ordre du jour.

« Nous n’avons pas re-signé Marcus la saison dernière pendant quatre ans avec l’intention de le vendre maintenant. Il devrait faire partie du projet Man United et ce n’est pas un sujet dont nous ne parlons pas », a répondu Erik ten Hag aux médias sur l’intérêt du Paris SG pour Marcus Rashford, encore lié à son club formateur jusqu’en juin 2028.