Mercato OM : Un indice positif tombe pour la venue d’Anthony Martial

Alors que la direction de l’OM surveillerait de près la situation d’Anthony Martial à Manchester United, elle vient de recevoir un indice positif dans ce dossier.

Mercato OM : Anthony Martial souhaite retourner en Ligue 1

Depuis plusieurs mois, les spéculations liant Anthony Martial à l’Olympique de Marseille alimentent les discussions sans que l’on sache vraiment si le club phocéen est réellement intéressé par le profil de l’attaquant français. Actuellement blessé, le joueur de 28 ans vit sans doute ses derniers instants à Manchester United. Puisque son contrat expire dans moins de cinq mois, sans aucune perspective de prolongation.

Cette situation contractuelle ouvre la voie à un départ libre d’Anthony Martial à la fin de la saison, ce qui représente une opportunité en or pour plusieurs clubs européens. L’OM figure notamment parmi ses prétendants potentiels, attirés par le profil polyvalent de l’ancien Monégasque. Et même si le club marseillais n’a pas encore entamé de démarche concrète pour son transfert, une lueur d’espoir se dessine déjà dans ce dossier.

Attention à la concurrence de l’AS Monac

Selon les informations du journal britannique The Sun, Anthony Martial, après neuf années passées en Angleterre, serait très favorable à un retour en Ligue 1. Cette préférence pourrait jouer en faveur de l’OM dans la course à la signature de l’attaquant français. Pour Marseille, l’arrivée d’un tel attaquant constituerait un renfort de poids, offrant des options supplémentaires en attaque et renforçant la profondeur de l’équipe entraînée par Gennaro Gattuso.

Sa polyvalence et son expérience en font un joueur attractif pour le club phocéen, qui cherche à améliorer son effectif pour atteindre ses objectifs sportifs. Toutefois, la concurrence devrait être rude, car l’AS Monaco serait aussi intéressé par le retour d’Anthony Martial en Ligue 1.