Waldemar Kita dévoile l’identité du nouveau coach du FC Nantes !

C’est désormais officiel. Jocelyn Gourvennec n’est plus l’entraîneur du FC Nantes. Le président nantais a lui-même annoncé la nouvelle en dévoilant l’identité du nouveau coach des Canaris.

Waldemar Kita justifie le licenciement de Jocelyn Gourvennec

Au lendemain de la défaite à domicile face au Racing Club de Strasbourg (1-3), le FC Nantes a pris la décision de se séparer de son entraîneur Jocelyn Gourvennec. Désormais 16e de Ligue 1, synonyme de barrage à l’issue de la saison, le club nantais pourrait même être relégable à la fin des matches de la 26e journée du championnat. Dans une interview accordée au journal L’Equipe, Waldemar Kita a confirmé le limogeage de Gourvennec. Pour le patron du FCN, cette décision difficile à prendre était salutaire pour la survie du club.

« Cela a été une réflexion pas évidente à prendre parce que c’est un super mec. Avec Franck, on aurait vraiment aimé le garder, mais on ne voyait pas de solution pour s’en sortir. Malgré toute la sympathie qu’on a à l’égard de Jocelyn, quand vous voyez le comportement des joueurs, les résultats, tout un ensemble de choses, il n’y a pas eu révolution.

On peut parler autant qu’on veut, mais à un moment donné, il faut un électrochoc, recréer une dynamique, de l’espoir. Si on ne fait rien, on descend direct. Les joueurs peuvent s’en vouloir aussi. Ils ont leur part de responsabilité. Changer, c’est une obligation, on n’a pas le choix. Je le fais dans l’intérêt du club », a expliqué le dirigeant de 70 ans, qui a aussi profité de cet entretien pour dévoiler l’identité du prochain coach du FC Nantes.

Waldemar Kita explique le choix de rappeler Antoine Kombouaré

Après un premier passage plutôt réussi entre 2021 et 2023, avec notamment un sacre en Coupe de France et une qualification en Ligue Europa, Antoine Kombouaré s’apprête à faire son retour au FC Nantes. D’après L’Équipe, le technicien kanak va faire son retour à la Jonelière pour remplacer Jocelyn Gourvennec. Une info confirmée Waldemar Kita, qui assure faire le bon choix éviter la relégation en Ligue 2 au terme de l’exercice 2023-2024.

Photo : Antoine Kombouaré

« J’ai toujours dit que c’était quelqu’un qui sait gérer les hommes, quelqu’un de professionnel. Pourquoi on l’a fait partir ? Parce qu’on le sentait fatigué et usé. (…) (Récemment) Il a dit qu’il cherchait une équipe, qu’il avait passé un bon moment à Nantes, que c’était un Nantais. C’est quelqu’un qui sait tenir son vestiaire. On a besoin de quelqu’un de respecté », a confié Waldemar Kita.