Mandanda fait une importante mise au point sur son avenir au SRFC

Alors que le contrat de Steve Mandanda au Stade Rennais expire le 30 juin 2025, le représentant du gardien de but est sorti du silence pour évoquer son avenir.

Steve Mandanda ne pense pas encore à la retraite

Arrivé à l’été 2022 après la fin de son aventure à l’Olympique de Marseille, Steve Mandanda s’est rapidement imposé dans les cages du Stade Rennais. À bientôt 39 ans (le 28 mars), le gardien de but aux multiples sélections avec l’équipe de France prouve qu’il est encore bon pour le service.

Et si certaines sources pensent que le natif de Kinshasa vit certainement les derniers matches de sa carrière sous les couleurs du SRFC, Mandanda, lui, n’a pas encore les esprits tournés vers la retraite, à en croire son agent.

« Il est encore performant, c’est pour ça qu’il a décidé de prolonger d’un an. Tant qu’il aura l’envie de jouer, le plaisir de s’entraîner chaque matin, et qu’il sera au niveau… Le jour où il n’aura plus ça, il arrêtera », a expliqué Stéphane Courbis.

Lors de son départ de Marseille, l’ancien capitaine phocéen avait négocié d’intégrer la direction sportive après sa retraite. Mais d’après son représentant, le Champion du monde 2018 n’en fait pas forcément une priorité.

« Il se laisse le choix, ce n’est pas une obligation. Cela dépendra aussi de qui sera en poste à Marseille », a ajouté le fils de Rolland Courbis. Une tendance confirmée ce dimanche par le principal concerné.

Steve Mandanda laisse planer le doute pour sa retraite

Dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1, le Stade Rennais reçoit l’Olympique de Marseille ce dimanche, à 17h05, au Roazhon Park. À quelques heures de ce choc entre deux prétendants aux places européennes la saison prochaine, Steve Mandanda s’est confié à son ancien coéquipier Adil Rami dans l’émission Téléfoot. Questionné sur son avenir, précisément sur son après-carrière, le portier rennais a préféré laisser planer le doute.

« Je me pose forcément la question, mais n’ai pas forcément la réponse. Je veux juste profiter du moment présent à fond », a confié Mandanda, qui a laissé penser à Adil Rami qu’il réfléchissait à plusieurs options pour sa vie après sa carrière en tant que joueur.