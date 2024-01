La prolongation du contrat de Steve Mandanda au Stade Rennais est acquise. La durée est dévoilée par L’Equipe. Il ne reste plus que l’officialisation.

Mercato Stade Rennais : Mandanda accepte de prolonger jusqu’à 2025

Il n’y a plus de doute sur l’avenir de Steve Mandanda (38 ans) au Stade Rennais. Il va poursuivre l’aventure à Rennes au-delà de son contrat initial qui expire en juin 2024. D’après les informations de L'Equipe, il a accepté la proposition de la direction du club breton. Une offre d’une année supplémentaire, selon le quotidien sportif. Le gardien de but va donc rempiler jusqu’à fin juin 2025, si l’on se fie à l’information de la source.

Steve Mandanda est arrivé au SRFC en juillet 2022, en provenance de l’Olympique de Marseille où il a passé 14 saisons en deux périodes, après un bref passage à Crystal Palace (2016-2017). Cela fait donc une saison et demie qu’il évolue sous le maillot du Stade Rennais. Et ses états de services sont très appréciés en Bretagne. Julien Stéphan l’a confirmé comme portier N°1 dans son équipe. Et la décision du nouvel entraineur a évidemment accéléré la prolongation de son bail, qui devrait prendre fin à l’issue de l'exercice présent.

Steve Mandanda vit une saison à deux visages à Rennes

Cette saison, Steve Mandanda a concédé 27 buts en 22 matchs toutes compétitions confondues et a réussi 5 clean sheet. Avec le club breton, l’ancien gardien de l’Equipe de France est 10e de la Ligue 1 à la mi-saison. Un rang décevant pour une équipe qui vise le Top 5 et une place qualificative à l'Europe. En revanche, les Rennais ont un meilleur visage en Coupe d'Europe. Ils sont qualifiés pour les barrages (16es de finale) de la Ligue Europa. Mandanda et ses coéquipiers Rouge et Noir affronteront l’AC Milan les 15 et 22 février.