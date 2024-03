L’agent de Lautaro Martinez envoie un cinglant message au PSG ! 

Annoncé parmi les potentiels successeurs de Kylian Mbappé au PSG, Lautaro Martinez pourrait être l’un des gros tubes du prochain mercato estival. L’agent du buteur de l’Inter Milan a fait le point sur son avenir.

Le PSG veut chiper Lautaro Martinez à l’Inter Milan

Depuis plusieurs semaines déjà, les dirigeants du Paris Saint Germain travaillent activement en coulisses pour préparer le départ de Kylian Mbappé au terme de la saison en cours. De nombreux noms ont déjà été associés aux Rouge et Bleu, notamment Victor Osimhen (Naples), Marcus Rashford (Manchester United), Mohamed Salah (Liverpool) et Rafael Leao (Milan AC).

Toutefois, si le remplaçant de Mbappé pourrait bien débarquer en provenance de la Serie A, Luis Campos pourrait plutôt se servir du côté de l’Inter Milan. En effet, selon les renseignements glanés par l’Insider turc Ekrem Konur, le PSG surveillerait attentivement la situation de Lautaro Martinez.

Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec les Nerazzurri, l’international argentin se montre gourmand en vue d’une prolongation et le Champion de France en titre pourrait en profiter pour lui glisser une importante proposition afin de l’attirer dans le collectif de Luis Enrique. Mais l’affaire ne semble pas aussi facile que ça.

« Lautaro sait que le plus important aujourd’hui, c’est l’Inter »

Auteur de 26 buts et 5 passes décisives en 37 matches toutes compétitions confondues cette saison, Lautaro Martinez possède le profil idéal pour remplacer Kylian Mbappé au coeur de l’attaque du Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos seraient donc prêts à dégainer lors du prochain mercato estival si l’Inter Milan et l’international argentin de 26 ans venaient à prendre la décision de se séparer. Seulement, le compatriote de Lionel Messi ne semble pas vraiment pressé de quitter San Siro.

« Il est heureux à l’Inter où il se sent capitaine de cette équipe, il sent la responsabilité. Aujourd’hui, il y a de bonnes relations avec le club, on discute et on peut aborder la discussion sereinement avec encore deux ans de contrat. Lautaro sait que le plus important aujourd’hui, c’est l’Inter », a confié l’agent de Lautaro Martinez lors d’une interview avec le média Calcionapoli24.it. Le Paris SG est donc prévenu.