Arda Güler en prêt cet été ? La décision du Real Madrid tombe !

Le jeune attaquant du Real Madrid, Arda Güler a de nombreux prétendants. Outre l’AC Milan, deux clubs espagnols expriment leur intérêt.

Deux clubs espagnols ciblent Arda Güler

Le Real Madrid devra libérer plusieurs de ses joueurs la saison prochaine, dont l’attaquant turc Arda Güler, en raison de l’arrivée de Kylian Mbappé. Le champion du monde 2018 va poser ses valises en Espagne la saison prochaine, sauf retournement de situation. La star parisienne a déjà notifié son départ à la fin de cette saison aux dirigeants du PSG et à ses partenaires.

Le Real Madrid veut prêter Arda Güler à un autre club

Selon les informations du média TodoFichajes, le Real Madrid veut qu’Arda Güler parte en prêt lors du prochain mercato estival. Il a rejoint le club madrilène l’été dernier pour une somme de 20 millions d’euros en provenance de Fenerbahçe. Son adaptation au jeu du Real est difficile. Il n’est pas non plus épargné par les pépins physiques. Son temps de jeu est vraiment limité au sein de l’équipe de Carlo Ancelotti. L’idée du Real est qu’il trouve un bon temps de jeu au sein d’un nouveau club pour pouvoir travailler et progresser. Cette saison, l’international turc a disputé 7 matchs avec le Real Madrid et a inscrit un but.

Deux géants espagnols sont prêts à l’accueillir. Le média espagnol précise que Getafe et Las Palmas s’intéressent au profil de l’attaquant turc. L’international turc pourrait aussi relancer sa carrière en Italie. L’AC Milan s’intéresse au profil du joueur. Il envisage de recruter Arda Güler par une cession sur plusieurs années, comme il l’a fait par le passé avec Brahim Diaz.