Adrien Rabiot de retour cet été ? Un dernier obstacle devant le PSG

À la recherche d’un milieu de terrain de classe mondiale, le PSG travaille sur le retour d’Adrien Rabiot. Mais un ultime obstacle bloque avec le joueur de la Juventus Turin.

Nasser Al-Khelaïfi veut rapatrier Adrien Rabiot au PSG

En fin de contrat avec la Juventus Turin le 30 juin prochain, Adrien Rabiot sera forcément un joueur très demandé sur le marché des transferts. Depuis son arrivée chez les Bianconerri à l’été 2019, l’international français a changé de dimension et est désormais comme l’un des meilleurs du monde à son poste. Si les dirigeants turinois espèrent le conserver avec un nouveau bail, Manchester United, Chelsea et le FC Barcelone aimeraient également s’offrir les services d’Adrien Rabiot.

Mais selon les informations de PSG Inside Actus, Nasser Al-Khelaïfi tenterait de convaincre son ancien protégé de revenir dans son club formateur cet été. Le portail spécialisé précise même que « des contacts ont été établis entre les deux parties en vue d’un retour la saison prochaine. » Et même si le natif de Saint-Maurice n’exclut pas forcément cette éventualité, le Paris SG serait encore loin du compte dans ce dossier.

Adrien Rabiot trop gourmand pour son retour à Paris ?

En effet, d’après les renseignements du média dédié aux Rouge et Bleu, Adrien Rabiot serait encore loin d’un retour au Paris Saint-Germain. Malgré des négociations bien engagées depuis ces dernières semaines, les dirigeants du PSG ne seraient pas encore parvenus à se mettre d’accord avec les représentants de Rabiot concernant le salaire et les différentes primes.

PSG Inside Actus indique même que les deux clans seraient beaucoup trop éloignés au niveau des chiffres. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos n’auraient pas encore renoncé au milieu de terrain de la Juventus Turin, mais pour le moment le dossier reste en stand-by. Également très convoité en Angleterre, où son profil de milieu technique et « box to box » plait beaucoup, Adrien Rabiot pourrait même échapper au Champion de France en titre.