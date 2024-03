Mercato PSG : Vers un retour de Adrien Rabiot à Paris ? Une grosse annonce tombe

Pendant qu’il fait la une des journaux en Italie pour avoir franchi la barre des 200 matches avec la Juventus Turin, Adrien Rabiot a laissé tomber un indice sur son avenir.

Mercato PSG : Adrien Rabiot intéresse le Paris

Le Paris Saint-Germain se prépare à aborder une nouvelle ère avec le départ très attendu de Kylian Mbappé cet été. Le club de la capitale entend poursuivre son nouveau projet axé sur le recrutement des jeunes talents du football mondial, accompagnés de quelques têtes de gondole. L’une des cibles de Luis Campos est Adrien Rabiot, en fin de contrat à la Juventus de Turin au terme de cette saison. Ancien joueur de l’actuel leader de Ligue 1, le milieu de terrain avait quitté le club mais sur de mauvais termes.

Récemment, des contacts ont eu lieu entre l’entourage de Rabiot et les dirigeants du PSG, mais les choses n’ont pas été plus loin. Quoi qu’il en soit, le club francilien aura de la concurrence s’il désire vraiment rapatrier son ancien joueur. Selon le Corriere Dello Sport, Liverpool s’intéresserait à Adrien Rabiot, et une bataille avec Tottenham Hotspur et Arsenal pourrait bien battre son plein. Manchester United pourrait aussi se joindre dans la course pour le joueur de 28 ans.

Adrien Rabiot lâche une grosse annonce sur son avenir

Photo : Adrien Rabiot

Alors qu’il aborde le dernier virage de son contrat à la Juve, l’avenir de l’international français fait l’actualité alors qu’il n’a pas encore prolongé. Cependant, malgré l’intérêt nourri de plusieurs clubs pour Adrien Rabiot, il n’a vraiment pas l’intention de mettre un terme à son aventure chez les Bianconeri.

Célébré pour ses 200 matches disputés sous les couleurs de la Vieille Dame, le milieu de terrain a lâché dans les colonnes de Tuttosport qui en fait sa Une du jour : « Je veux gagner plus de championnats ici ». Un message envoyé à sa direction et à ses courtisans.