Barça : Robert Lewandowski lance un nouvel avertissement au PSG

À trois semaines du choc des quarts de finale de Ligue des Champions contre le PSG, l’attaquant du Barça, Robert Lewandowski, accentue la pression sur l’équipe de Luis Enrique.

Robert Lewandowski confiant pour le Barça face au PSG

Interrogé suite au tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions, Robert Lewandowski n’a pas pris de gants pour annoncer la qualification du FC Barcelone contre le Paris Saint-Germain, son futur adversaire. « Je suis certain que l’on jouera bien mieux que lors des deux matches contre Naples en huitièmes et que nous jouerons les demi-finales de la Ligue des Champions », a notamment confié l’ancien buteur du Bayern Munich au micro de TV3.

Une confiance réitérée par la star polonaise après la démonstration des Blaugranas sur le terrain de l’Atlético Madrid (3-0), ce weekend, en Liga. « C’était l’un de nos meilleurs matches de la saison. On a très bien joué, et c’est beau de marquer trois buts sur ce terrain. Je suis très heureux. Si l’on joue plus simplement, on joue mieux. (…) Le plus important, c’est où l’on veut aller.

On verra comment on joue contre le Paris SG en Ligue des Champions. Notre objectif, c’est de jouer comme aujourd’hui. On a une équipe avec beaucoup de potentiel, avec des jeunes qui jouent de mieux en mieux et avec plus de confiance », a déclaré l’attaquant de 35 ans au micro de DAZN. Les supporters barcelonais ont eux aussi lancé le choc contre les Rouge et Bleu.

Les fans du Barça insultent déjà le Paris SG

Durant le match de leur équipe contre l’Atlético Madrid, les supporters du FC Barcelone ont tenu à lancer un message clair au Paris Saint-Germain en vue des quarts de finale de la Ligue des Champions à venir. Dans le parcage visiteur du Wanda Metropolitano ce dimanche, les socios du club catalan ont effet longtemps entonné des « Puta PSG ! »

Des chants insultants qui dénotent de la grande confiance qui règne à Barcelone à l’approche de cette double confrontation. « Nous sommes dans notre meilleur moment de forme de la saison et nous pouvons rêver », lance de son côté Xavi. Luis Enrique et ses hommes sont donc prévenus.