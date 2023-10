Alors que le FC Barcelone réalise un bon début de saison, Robert Lewandowski en dit plus sur les objectifs du Barça cette saison.

FC Barcelone : Robert Lewandowski affirme que le Barça est mieux cette saison

Le FC Barcelone est en forme sur ce début de saison. 3e de Liga avec trois petits points de retard sur le Real Madrid, les Catalans sont également premier de leur poule en Ligue des Champions, et sont plutôt bien partis dans la course à la qualification. Pour rappel, le Barça doit absolument éviter de réitérer le fiasco de l'an dernier, où il avait quitté la compétition dès les phases de groupes avant d'être reversé en Ligue Europa.

Mais cette année, le FC Barcelone n'est plus le même que la saison dernière. Selon l'attaquant polonais, Robert Lewandowski, le Barça est beaucoup mieux armé. "L’année dernière, les choses étaient beaucoup plus chaotiques, maintenant il y a une plus grande stabilité. Des changements qui sont dus à l’arrivée et au départ des joueurs, mais le noyau a été maintenu."

Le travail de Xavi salué par Robert Lewandowski

Après avoir évoqué le club et ses objectifs, Robert Lewandowski est revenu sur le travail fourni par Xavi. Si les débuts de l'ancienne gloire du Barça en tant qu'entraîneur n'ont pas été évidents, la situation s'est nettement améliorée, et cette saison pourrait bien être la bonne pour emmener le FC Barcelone sur le toit de l'Europe.

L'ancien joueur du Bayern a tenu à saluer le travail réalisé par son coach, et affirme apprendre beaucoup de lui au quotidien. "Je suis ouvert à ce qu’il me dit. Malgré mon expérience, j’apprends encore de lui. Des choses qui peuvent m’aider à marquer plus de buts et être plus utile à l’équipe pendant les matches. Xavi s’améliore et son travail devient plus visible." Des déclarations qui devraient faire plaisir à l'entraîneur barcelonais.