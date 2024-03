PSG – Nice : Luis Enrique avec des changements en attaque, la compo

Ce mercredi soir, le PSG affronte l’OGC Nice en quart de finale de la Coupe de France. Découvrez la composition attendue de Luis Enrique avec quelques changements en attaque.

PSG : Luis Enrique avec des retours importants contre l’OGC Nice

Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain accueille l’OGC Nice au Parc des princes dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de France. Une rencontre décisive où le PSG tentera de décrocher sa qualification pour les demi-finales face à une équipe niçoise motivée à l’idée de contrecarrer les Parisiens. Conscient de l’importance de cette compétition, Luis Enrique devra aligner la meilleure équipe possible pour s’imposer à domicile.

Dans les cages parisiennes, Gianluigi Donnarumma devrait faire son retour, reprenant sa place à Keylor Navas. En défense, l’absence de Marquinhos, blessé et indisponible jusqu’à la trêve international, ouvre la porte à Danilo pour occuper l’axe aux côtés de Lucas Beraldo, tandis qu’Achraf Hakimi et Nuno Mendes animeront les couloirs droit et gauche.

Au milieu de terrain, Vitinha devrait retrouver sa place dans le onze de départ aux côtés de Warren Zaïre-Emery. Luis Enrique aura à décider entre Fabian Ruiz et Manuel Ugarte pour compléter le milieu de terrain. En attaque, des ajustements notables sont également prévus.

Kylian Mbappé titulaire, un doute subsiste entre Kolo Muani et Gonçalo Ramos

Après avoir débuté sur le banc lors du dernier match contre le Stade de Reims, Kylian Mbappé devrait retrouver sa place de titulaire aux côtés d’Ousmane Dembélé. Cependant, des incertitudes persistent quant au troisième homme qui pourrait les accompagner en attaque. Bradley Barcola, en légère baisse de régime, devrait céder sa place.

Gonçalo Ramos, buteur lors du dernier match contre Reims, gagne en considération, est fortement pressenti pour débuter cette rencontre contre l’OGC Nice. Tandis que Randal Kolo Muani semble être relégué au banc depuis quelques rencontres. Malgré tout, une titularisation de l’international français reste envisageable. Luis Enrique devra donc composer avec les forces en présence pour espérer se qualifier et satisfaire les attentes des supporters.

La composition probable du PSG :

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Hakimi, Danilo, Beraldo, Nuno Mendes

Milieux de terrain : Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz ou Urgate

Attaquants : Dembélé, Kolo Muani ou Ramos, Mbappé (c)