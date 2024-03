Ligue 2 : Plusieurs joueurs de Saint-Etienne absents pour préparer le sprint final

Olivier Dall’Oglio, coach de Saint-Etienne, n’a pas son effectif au complet pour préparer le sprint final de la Ligue 2. Trois joueurs sont partis en sélection et quatre autres sont à l’infirmerie.

Saint-Etienne : Moueffek, Bouchouari et Sissoko en sélection

L’AS Saint-Etienne a bien bouclé sa série avant la dernière ligne droite de la Ligue 2. Elle a signé une victoire éclatante à Bastia (4-0) au stade Armand-Cesari et reste ainsi invaincue lors des six derniers matchs. Les Verts ont maintenant deux semaines pour se préparer pour le sprint final du championnat. Cependant, Olivier Dall’Olgio n’a pas tout son groupe à disposition pour peaufiner sa préparation. Trois joueurs ont rejoint leur sélection, à l’occasion de la trêve internationale.

Aïmen Moueffek et Benjamin Bouchouari sont avec l’équipe des Espoirs du Maroc pour disputer deux matchs amicaux, en prévision des JO-2024 à Paris. Outre les deux milieux de terrain, Ibrahim Sissoko a été convoqué en sélection du Mali. Présent à la CAN en Côte d’Ivoire en janvier dernier, l’avant-centre de Saint-Etienne a toujours la confiance d’Eric Chelle.

Cafaro a rejoint Wadji, Fomba et Appiah à l’infirmerie

Quatre autres joueurs blessés ne sont pas disponibles. En plus d’Ibrahima Wadji (réathlétisation), Lamine Fomba (entorse à la cheville) et Dennis Appiah (déchirure musculaire à la cuisse), Mathieu Cafaro n’est pas apte pour les trois séances d’entraînement de cette semaine. Souffrant de douleurs aux adducteurs lors du match contre le SC Bastia, samedi, il est à l’infirmerie. Pour rappel, l’ailier de l’ASSE était sorti prématurément du terrain (39e). Il avait cédé sa place à Nathanaël Mbuku, auteur d’un doublé et d’une passe décisive.

Mais, contrairement à Wadji, Fomba et Appiah, Cafaro pourrait être de retour après la trêve, pour la réception de Valenciennes, le 30 mars, lors de la 30e journée de Ligue 2. Ce qui sera une bonne nouvelle pour Olivier Dall’Oglio, car le polyvalent joueur offensif est décisif. Il a marqué 3 buts et délivré 9 passes décisives en 25 matchs de Ligue 2 disputé cette saison.