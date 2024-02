ASSE : Le vrai facteur X à Saint-Etienne identifié

Le retour en forme de l’AS Saint-Etienne est aussi dû à la montée en puissance de deux joueurs clé de l’équipe d’Olivier Dall’Oglio.

Saint-Etienne respire mieux à la 5e place de Ligue 2

L’AS Saint-Etienne a recruté Irvin Cardona et Nathanaël Mbuku, deux joueurs offensifs, pendant le mercato d’hiver. Le premier a certes mis du temps pour être décisif, mais il a été l’un des acteurs de la victoire de l’ASSE à Angers (0-3). Il a mis un doublé samedi dernier, lors de son 6e match sous le maillot des Verts. Quant au deuxième, il avait été buteur lors du large succès des Stéphanois sur Troyes (5-0).

Le retour d’Ibrahim Sissoko a aussi fait du bien au groupe d’Olivier Dall’Oglio. Il a marqué dès son retour de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) face aux Troyens. Grâce à ces deux victoires, Saint-Etienne a retrouvé de la confiance et respire mieux à la 5e place du classement. Inscrire 8 buts et ne pas en concéder montre bien la solidité défensive et l’efficacité retrouvées par les Verts.

Dylan Chambost est devenu plus tueur

Un secteur de jeu a été également performant, c’est le milieu de terrain. En son temps, Laurent Batlles avait demandé que les joueurs dans l’entrejeu soient décisifs. « On ne peut pas compter que sur nos attaquants […]. On a besoin de milieux de terrain qui marquent des buts », avait-il exigé, en ciblant notamment Dylan Chambost : « Il doit enrichir sa palette. Je veux qu’il soit plus tueur ».

Pointé du doigt, le milieu offensif formé à l’ASSE est monté en puissance, mais sous les ordres Olivier Dall’Oglio. Il a marqué 3 buts, délivré 3 passes décisives et cadré 8 tirs en 8 matchs disputés. Alors qu’il n’avait marqué qu’un seul but et cadré seulement 3 tirs, en 12 matchs joués avec Laurent Batlles en début de saison. En plus de Dylan Chambost, Mathieu Cafaro est plus décisif. Ses statistiques sont d’un but, 4 passes décisives et 4 tirs cadrés en 7 matchs disputés sous Olivier Dall’Olgio.

Cafaro monte en puissance, Dall’Oglio s’en réjouit

Ces deux joueurs améliorent leurs statistiques depuis le départ de Laurent Batlles, à la grande satisfaction du successeur de dernier. « Mathieu Cafaro est un joueur de talent. Il est capable de marquer ou de faire marquer. S’il a la volonté, c’est une arme énorme pour l’équipe », s’est réjoui le coach de Saint-Etienne, après la victoire sur Angers SCO.

Pour rappel, l’ailier recruté au Standard de Liège (Belgique), l’été dernier, totalise 3 buts et 8 passes décisives en 22 matchs joués en Ligue 2 avec les Verts. Il est aussi l’un des facteurs X à l’ASSE dans cette phase retour du championnat.