Depuis dimanche, Nathanaël Mbuku est un joueur de l'AS Saint-Etienne. Signé jusqu'à la fin de la saison, l'attaquant a déjà hâte de jouer pour les Verts.

ASSE : Les mots forts de Nathanaël Mbuku après sa signature

Après des jours de négociations, l'AS Saint-Etienne et Augsbourg ont fini par tomber d'accord pour le prêt de Nathanaël Mbuku. L'attaquant est prêté aux Stéphanois jusqu'à la fin de la saison. Il devient ainsi la troisième recrue hivernale de l'ASSE après Irvin Cardona et Yvann Maçon. La signature de Mbuku intervient dans un contexte où le club du Forez a perdu Stéphane Diarra pour le reste de la saison sur blessure. Il vient ainsi pallier à l'indisponibilité de Diarra pendant que Gaëtan Charbonnier a rejoint le SC Bastia. Lors de sa présentation, le milieu de terrain s'est dit « ravi de rejoindre l'ASSE ». Si l'ancien joueur du Stade de Reims a déjà joué au stade des Verts, il a « désormais hâte de jouer pour Geoffroy-Guichard ». Nathanaël Mbuku a confié qu'il arrive avec ses « qualités de vitesse, de percussion, de dribble, mais aussi avec un bon état d'esprit ».

Dall’Oglio ravi de la signature de Nathanaël Mbuku

Nathanaël Mbuku signe ainsi son retour en France où il avait déjà évolué sous les couleurs du Stade de Reims. Avec les Rémois, il a disputé 84 matchs pour six buts et trois passes décisives. Après une seule apparition cette saison en Bundesliga du côté d'Augsbourg, Mbuku a fait le choix de tenter de se relancer à l'AS Saint-Etienne. Et ce n'est pas pour déplaire à Olivier Dall’Oglio. L'entraîneur stéphanois est d'ailleurs « très content de l'arrivée de Nathanaël ». Si le milieu offensif est très motivé pour rejoindre Saint-Etienne, il a aussi les qualités et le profil qui va faire du bien dans les couloirs, d'autant plus qu'il a la polyvalence nécessaire pour évoluer des deux côtés », a réagi Olivier Dall'Oglio.