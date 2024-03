Mercato PSG : La sortie très musclée de Jim Ratcliffe sur Mbappé

Le copropriétaire de Manchester United, Jim Ratcliffe, s’est prononcé sur un éventuel transfert de la star du PSG, Kylian Mbappé, chez les Red Devils.

Jim Ratcliffe abandonne la piste Kylian Mbappé

Le champion du monde 2018, Kylian Mbappé a annoncé son départ du PSG à ses dirigeants et à ses coéquipiers. Les négociations sont en bonne voie pour que la star parisienne pose ses valises en Espagne. Mbappé n’a pas encore signé un contrat au Real Madrid. Son nom est aussi cité pour un transfert en Angleterre à Manchester United cet été.

Jim Ratcliffe, le co-propriétaire du club, a démenti cette rumeur. Il a indiqué que Kylian Mbappé n’est pas la priorité de Manchester United. Le milliardaire britannique n’est pas prêt à investir une forte somme pour attirer la star du Paris Saint-Germain. Il voudrait former sa propre star mondiale.

« Je préfère trouver le prochain Mbappé, plutôt que de dépenser une fortune pour acheter le succès. Ce n’est pas si intelligent d’acheter Mbappé, n’importe qui pourrait le comprendre », a-t-il dit dans une interview accordée au média The Independent. Sir Jim Ratcliffe veut signer de jeunes joueurs à fort potentiel sur le marché des transferts. Le club ne veut pas trop dépenser.

« La première chose que nous devons faire est de placer les bonnes personnes dans les bonnes cases, pour gérer et organiser le club. Nous devons nous assurer que le recrutement est correct, car un élément essentiel de la gestion d’un club de football est de bien recruter et de trouver de nouveaux joueurs », a ajouté le co-propriétaire des Red Devils.

Jim Ratcliffe à fond sur trois joueurs de Nice

Manchester United cible actuellement trois joueurs de l’OGC Nice pour renforcer son effectif la saison prochaine. Le gardien de but camerounais André Onana pourrait quitter le club cet été. Les dirigeants anglais ne sont pas satisfaits de ses performances. Ils auraient jeté leur dévolu sur le gardien de but de Nice, Marcin Bulka. Les pépites Jean-Clair Todibo et Khéphren Thuram suscitent aussi l’intérêt de la direction de Manchester United.