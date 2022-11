OGC Nice : Des nouvelles rassurantes pour Marcin Bulka

Publié par ALEXIS le 08 novembre 2022 à 15:16

Blessé en coupe d’Europe, Marcin Bulka, gardien de but de l’ OGC Nice, ne jouera pas avant 2023. Il a été opéré et sera indisponible plus de deux mois.

Titulaire en coupe d’Europe, le 27 octobre dernier lors du match entre l’ OGC Nice et le Partizan Belgrade, Marcin Bulka a été victime d’une luxation à l’épaule. Il avait cependant terminé la rencontre soldée par la victoire du Gym à l’Allianz Riviera (2-1). Mais depuis sa blessure, il n’a plus rejoué. Touché gravement, il est passé sur la table d'opération, lundi. Une opération qui s’est déroulée avec succès. Marcin Bulka a lui-même donné de ses nouvelles, via son compte Instagram. Il pense déjà à la difficile étape de rééducation et à son futur retour sur le terrain. « Retour au football, première étape terminée. Maintenant, place au repos et puis la reprise commence. Merci à tous les fans pour votre amour et votre soutien ! À bientôt », a écrit le portier de l’ OGC Nice.

OGC Nice : Le retour de Marcin Bulka espéré en 2023

Selon les informations de L’Équipe, le gardien de but polonais sera indisponible deux mois et demi. Son retour est donc espéré vers fin janvier 2023. Notons que Marcin Bulka a été transféré du PSG, l’été dernier, après une saison en prêt à Nice. Il s’est engagé avec le club azuréen jusqu’au 30 juin 2026. Il a été recruté initialement pour prendre la place de Walter Benitez parti au PSV Eindhoven. Mais le joueur de 23 ans s’est retrouvé comme la doublure de Kasper Schmeichel (36 ans), recruté en août 2022 et préféré par Lucien Favre. Depuis le début de la saison, Marcin Bulka a pris part à seulement 2 matchs en Ligue 1 avec l' OGC Nice et a fait 3 apparitions en Ligue Europa Conférence.