Mercato PSG : Zaïre-Emery envoie un message fort à Kylian Mbappé

Présent en conférence de presse ce lundi, Warren Zaïre-Emery a évoqué l’avenir de son coéquipier au PSG, Kylian Mbappé, annoncé sur le départ en fin de saison.

Warren Zaïre-Emery veut retenir Kylian Mbappé au PSG

Libre le 30 juin prochain, Kylian Mbappé aurait déjà annoncé à son président Nasser Al-Khelaïfi qu’il ne prolongera pas son engagement avec le Paris Saint-Germain afin de rejoindre gratuitement le Real Madrid à l’issue de l’exercice 2023-2024. Et même si le club espagnol n’a pas encore fait d’annonce officielle, encore moins le principal concerné, plusieurs médias assurent que tout serait d’ores et déjà bouclé entre l’attaquant de 25 ans et la direction madrilène.

D’ailleurs, l’entraîneur parisien Luis Enrique a récemment reconnu que l’avenir immédiat de Kylian Mbappé ne s’écrit pas au Paris SG. Pour autant, le vestiaire des Rouge et Bleu espère encore revoir l’enfant de Bondy dans la capitale la saison prochaine. De passage en conférence de presse avec l’équipe de France ce mardi après-midi, Warren Zaïre-Emery a ainsi lancé un message fort à son partenaire.

En effet, interrogé sur le futur de son capitaine en club et en sélection, le milieu de terrain de 18 ans a déclaré : « on aimerait garder Kylian au club, car c’est l’un des meilleurs joueurs au monde, si ce n’est le meilleur. » Le jeune international français a ensuite fait le point sur sa propre situation.

Warren Zaïre-Emery entretient le doute sur sa propre situation

Annoncée en grande pompe, la prolongation de Warren Zaïre-Emery n’a toujours pas été officialisée, alors que plusieurs sources assurent depuis des mois que les dirigeants parisiens et les représentants du natif de Montreuil étaient déjà parvenus à un accord.

Questionné sur le sujet, le chouchou de Luis Enrique a préféré botter en touche, renvoyant les journalistes à ses agents. « Ce n’est pas à moi qu’il faut poser la question. Il faut voir cela avec mes agents », a simplement répondu Zaïre-Emery, dont l’actuel bail court jusqu’en juin 2025 avec les Rouge et Bleu.