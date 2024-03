Warren Zaïre-Emery fixe une dernière condition pour prolonger au PSG

Warren Zaïre-Emery fête ses 18 ans ce vendredi et le PSG n’a pas encore officialisé sa prolongation comme annoncée depuis plusieurs semaines. Aux dernières nouvelles, le milieu de terrain aurait une dernière exigence avant de signer.

Négociations avancées entre Warren Zaïre-Emery et le PSG

Titulaire indiscutable depuis l’arrivée de Luis Enrique, Warren Zaïre-Emery symbolise désormais ce PSG tourné vers la jeunesse. Et sans surprise, la direction du club de la capitale négocie avec l’agent du jeune milieu de terrain, Jorge Mendes, depuis des mois pour prolonger son contrat, qui expire en juin 2025. Un nouveau bail longue durée avec à la clé une forte importante revalorisation salariale.

En effet, le journal Le Parisien révèle ce vendredi qu’il y a trois semaines, les positions étaient « encore éloignées » entre le natif de Montreuil et sa direction, mais qu’elles se sont depuis rapprochées. Pour cela, le Paris Saint-Germain a dû consentir à un contrat longue durée, mais surtout à un salaire énorme, qui « le situerait parmi les salaires les plus importants de l’effectif » des Rouge et Bleu.

D’après L’Équipe, Warren Zaïre-Emery devrait don prolonger jusqu’en 2029 au Paris SG. RMC Sport précise que ce ne sera pas pour ce vendredi, mais que les positions se sont bien rapprochées entre les différentes parties. Mais avant de signer, le Titi parisien aurait une dernière demande pour cet été.

Warren Zaïre-Emery veut suivre Kylian Mbappé

En effet, le quotidien Le Parisien explique que Warren Zaïre-Emery ne serait pas contre signer un nouveau bail avec le Paris Saint-Germain, mais souhaiterait disputer l’Euro et les Jeux Olympiques cet été. Comme indiqué par le quotidien régional, le partenaire de Kylian Mbappé sera « volontiers candidat » s’il a la possibilité de disputer à la fois l’Euro et les JO cet été.

Compte tenu des performances du numéro 33 du PSG, il serait étonnant que Didier Deschamps et Thierry Henry aient envie de se passer de lui pour ces deux compétitions internationales. Reste maintenant à savoir si les dirigeants parisiens accepteront de libérer leur joyau pour les JO, un tournoi hors calendrier de la FIFA.