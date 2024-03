Les détails du contrat d’Antoine Kombouaré au FC Nantes révélés

Le technicien français, Antoine Kombouaré est de retour sur le banc du FC Nantes 10 mois après son limogeage.

Antoine Kombouaré fait son retour au FC Nantes

Antoine Kombouaré est officiellement le nouvel entraîneur du FC Nantes après le licenciement de Jocelyn Gourvennec. Il a été présenté à la presse ce mardi 19 mars 2024. Le président du club, Waldemar Kita a justifié le départ de Gourvennec. Le club est aux abois et a besoin maintenant de points pour assurer le maintien.

« On était tous en colère après les matchs de Metz, Clermont, Strasbourg. À nous de faire revenir les supporters vers nous. Perdre à la Beaujoire, c’est un scandale », a déclaré Kita. La direction de Nantes ne voulait pas limoger Jocelyn Gourvennec avant la fin de la saison, mais les Canaris s’enfoncent davantage dans la crise de résultats.

Cela montre que Gourvennec n’est plus l’homme de la situation. « Je ne pensais pas du tout au changement d’entraîneur. Les planètes commençaient à s’aligner, mais c’est peut-être un concours de circonstances », a expliqué le dirigeant du FC Nantes.

Antoine Kombouaré veut durer au FC Nantes

La durée d’Antoine Kombouaré sur le banc du FC Nantes dépendra du maintien du club en Ligue 1. Il pourrait prolonger son contrat s’il réalise une belle performance à la tête des Canaris. « Si on reste en L1, on prolongera de 2 ans, soit jusqu’en juin 2026 », a précisé le nouveau technicien.

La tâche est immense pour Antoine Kombouaré. Il prend l’engagement de maintenir le club à l’issue de la campagne. « Vous allez voir. Aujourd’hui, mon but est de maintenir le club. Je suis en mission. Il faut trouver les remèdes pour gagner des matchs et remonter au classement », a déclaré le nouveau coach face à la presse.

Relation tendue entre Kita et Kombouaré

Le technicien de 60 ans a avoué qu’il a eu des relations tendues avec le président du club, Waldemar Kita. Mais les deux hommes ont fumé le calumet de la paix et visent maintenant le maintien du club.

« On a échangé, si je suis ici, c’est grâce à lui. Malgré les relations, qu’on ne s’entende pas c’est une chose, le plus important c’est que Nantes reste en Ligue 1. On sera heureux tous les deux quand notre club sera en Ligue 1 », a avoué Antoine Kombouaré.