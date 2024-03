Mercato PSG : Adrien Rabiot lâche une réponse sèche à  Al-Khelaïfi

Pressenti dans les plans de Nasser Al-Khelaïfi pour un retour au PSG cet été, Adrien Rabiot, en fin de contrat à la Juve, a fait une annonce fracassante sur son avenir.

Nasser Al-Khelaïfi veut faire revenir Adrien Rabiot au PSG

Parti à l’été 2019, Adrien Rabiot a carrément de dimension après cinq années passées sous les couleurs de la Juventus Turin. Libre le 30 juin prochain, le milieu de terrain français sera sans nul doute l’un des gros tubes du prochain mercato estival. Manchester United, le Bayern Munich, le FC Barcelone et surtout le Paris Saint-Germain seraient tous intéressés par les services du joueur de 28 ans.

Nasser Al-Khelaïfi serait personnellement en première ligne pour tenter de convaincre son ancien protégé à revenir à la maison au terme de l’exercice 2023-2024. D’après les informations du portail spécialisé PSG Inside Actus, les négociations seraient bien avancées entre les deux parties, mais l’énorme fossé qui existe au niveau du salaire et des différentes primes pourraient faire capoter le deal. Présent en conférence de presse avec l’équipe de France ce mardi, le vice-champion du monde 2022 a répondu clairement à cette éventualité.

Adrien Rabiot ne fait pas du Paris SG sa priorité

Alors que la rumeur d’un retour au Paris Saint-Germain commence à prendre de l’ampleur, Adrien Rabiot est sorti du silence pour faire toute la lumière sur ce dossier. Et sans forcément fermer la porte à son club formateur, le joueur de la Juventus Turin estime que la façon dont l’histoire s’est terminée à l’été 2019 rend compliquée un come-back dans la capitale.

« Votre nom revient régulièrement du côté du PSG. Est-ce vraiment fondé ? Et vous interdisez-vous un retour dans votre club formateur ? C’est vrai que depuis que je suis parti à la Juve, chaque été, on cite mon nom au PSG. C’est très flatteur. Mais cela reste compliqué quand on sait comment cela s’est terminé. Dans le football, il faut bien sûr ne fermer aucune porte, mais ce ne sera pas ma priorité », a expliqué l’international ce mardi après-midi. Les supporters du Paris SG sont donc fixés.