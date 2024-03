Mercato LOSC : La valeur marchande de Leny Yoro explose

Leny Yoro pourrait faire un grand pas dans sa carrière en changeant de club cet été. Le jeune défenseur central du LOSC est cité dans le viseur de plusieurs clubs en Europe. Une belle occasion pour le club lillois de se faire un jackpot sur le marché.

Le Real Madrid, le rêve de Leny Yoro

Âgé seulement de 18 ans, Leny Yoro est déjà promis à un très bel avenir. Le jeune défenseur central explose actuellement sous les couleurs du LOSC en Ligue 1 et ne cesse d’attirer les regards des grands clubs d’Europe. Du Real Madrid à Chelsea en passant par le PSG, tout le monde veut s’offrir les services de la pépite française. Mais tout porte à croire que Yoro pencherait plus pour un départ vers le club espagnol.

Lille ne souhaiterait surtout pas renforcer un club concurrent direct de Ligue 1 comme le PSG, et opte pour un transfert du joueur vers d’autres championnats. Le Real Madrid de Florentino Pérez est à fond sur le dossier, et ce dans un contexte où il travaille à bâtir l’avenir de l’équipe madrilène avec de jeunes talents.

Il faudra casser la tirelire pour Leny Yoro

Le natif de Saint-Maurice arrive en fin de contrat à Lille en 2025, ce qui oblige les Dogues à le vendre lors du prochain marché des transferts, surtout s’ils veulent empêcher le défenseur central de quitter le club gratuitement. Gérard Lopez, le président du club nordiste, n’a pas l’intention de brader sa pépite et se montrera exigeant.

En ce sens, le Real Madrid et les autres courtisans peuvent déjà se faire une idée de ce à quoi s’attendre dans leur désir d’attirer Leny Yoro. Le défenseur central a vu sa valeur marchande monter en flèche, passant des 25 millions d’euros à 40 millions selon Transfermarkt. Reste à voir ce que réclameront les dirigeants du club entraîné par Paulo Fonseca, qui va perdre un élément clé de son effectif.