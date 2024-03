PSG : Une grande nouvelle tombe pour le choc contre le Barça !

À quelques semaines de son quart de finale aller de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone, le PSG a reçu une grande nouvelle de la part des instances de la Ligue 1.

La LFP offre une semaine de repos au PSG avant son retour à Barcelone

Ce jeudi, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a annoncé le report des matches de la 29e journée de Ligue 1 pour les clubs engagés en Coupe d’Europe. Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le PSG est donc concerné.

« Le parcours des clubs français en Coupes d’Europe est une priorité absolue. Tous les points marqués sont fondamentaux pour le coefficient UEFA de la France. Dans ce contexte, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé ce jeudi 21 mars d’aménager le calendrier des trois clubs qualifiés en quarts de finale de Ligue des champions (Paris Saint-Germain), de Ligue Europa (Olympique de Marseille) et de Ligue Europa Conférence (Lille) et de les mettre ainsi dans les meilleures dispositions en vue des quarts de finale », explique l’instance française dans son communiqué.

Une décision très importante pour les clubs encore présents sur la scène européenne. En résumé, le Paris SG, l’OM et le LOSC n’auront pas de rencontres de Ligue 1 entre leurs quarts de finale aller et retour. Ils joueront respectivement face à Lorient, Nice et Monaco le mercredi 24 avril prochain, au lieu du week-end du 12, 13 et 14 avril. Une décision très importante saluée au plus haut niveau au PSG.

Nasser Al-Khelaïfi envoie un message de remerciement à la LFP

Victorieux de la Real Sociedad, le Paris Saint-Germain va croiser le fer avec le FC Barcelone lors des quarts de finale de la Ligue des Champions 2023-2024. Sept ans après la fameuse remontada de mars 2017, l’équipe parisienne retrouve ainsi les Blaugranas pour un énième choc européen.

Les dirigeants parisiens ont donc accueillir avec beaucoup de joie la décision de la LFP de reporter ses matches de Ligue 1 entre les deux tours de cette confrontation contre le club espagnol. Dans un courrier, dont RMC Sport a reçu copie, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à « remercier l’instance pour cette preuve de solidarité pour permettre au football français d’être dans les meilleures dispositions sur la scène européenne. »