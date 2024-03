Mercato OM : Longoria revient à la charge pour un crack argentin

En pleine préparation du prochain mercato estival pour renforcer l’effectif de l’OM, Pablo Longoria serait prêt à revenir à la charge pour un jeune talent argentin.

Pablo Longoria veut recruter un nouvel arrière droit à l’OM

Même s’il a retrouvé son meilleur niveau depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset sur le banc de l’Olympique de Marseille, Jonathan Clauss n’aura plus qu’un an de contrat à l’issue de la saison en cours. S’il ne prolonge pas, l’international français de 31 ans pourrait être susceptible de changer d’air lors du prochain mercato estival.

Dans cette optique, Pablo Longoria et Mehdi Benatia seraient d’ores et déjà à la recherche d’un nouveau défenseur au poste d’arrière droit. Dans cette optique, le journaliste Nicolo Schira assure que les dirigeants marseillais auraient ressortir de leurs tiroirs le dossier menant au latéral droit de San Lorenzo, Agustin Giay.

Âgé de 20 ans depuis quelques semaines, le natif de San Carlos commence à faire beaucoup parler de lui dans le championnat d’Argentine, où il vient d’enchainer 11 titularisations. Après son échec de l’été passé, l’Olympique de Marseille serait décidé à tout mettre en oeuvre pour arracher la signature de l’international argentin des moins de 20 ans. Cependant, il faudra se montrer très convaincant puisque le jeune Agustin Giay intéresserait aussi plusieurs autres clubs européens.

Grosse concurrence pour Agustin Giay

Photo : Agustín Giay, latéral droit de San Lorenzo

Sous contrat jusqu’en décembre 2026, Agustin Giay pourrait quitter les rangs de San Lorenzo et le championnat argentin lors du prochain mercato estival. Évalué à 8 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, le jeune compatriote pourrait faire l’objet d’une grosse concurrence parce qu’en plus de l’OM, le FC Séville, Villarreal et l’OGC Nice surveilleraient également la situation d’Agustin Giay. Reste maintenant à savoir quel sera le choix du défenseur de San Lorenzo pour sa prochaine destination en Europe.