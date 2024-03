Pablo Longoria, cette erreur de casting qui coûte 5,4M€ par an à l’OM

Joaquin Correa est l’une des grosses flops de l’OM cette saison. Débarqué en prêt sur la canebière en provenance de l’Inter Milan, l’Argentin n’a pas pu s’imposer dans le groupe phocéen. Mais Pablo Longoria pourrait bien malgré tout se retrouver à conserver un joueur qui lui coûte 5,4 millions d’euros par an.

Joaquin Correa en pleine galère à l’OM, Pablo Longoria peut le regretter

Les chiffres de Joaquin Correa cette année sont l’illustration de sa perte de vitesse enclenchée depuis l’Inter. 15 apparitions au total toutes compétitions confondues, dont seulement huit en tant que titulaire, pour un total de 565 minutes de jeu : environ 37 minutes jouées par match. Le tout sans jamais marquer le moindre but, encore moins servir une passe décisive. Un pari osé pour Pablo Longoria, mais qui tourne à la grande déception.

El Tucu n’a pas réussi à s’imposer à Marseille, devant un public exigeant qui a déjà englouti des joueurs bien plus doués que lui et qui l’a déjà transformé en le joueur le plus contesté de tout l’effectif. Aucun des quatre entraîneurs qu’il a connu à l’OM ne lui a accordé la confiance.

De tous, l’actuel entraîneur marseillais, Jean-Louis Gasset, est celui qui lui a laissé le moins de temps de jeu. Le Français ne lui a accordé que 2 apparitions en neuf matchs, pour un total de huit minutes : 7 avec Clermont et 1 avec Villarreal.

Pablo Longoria contraint de garder Joaquin Correa ?

En acceptant de céder l’Argentin à l’OM sous forme de prêt payant de 2 millions d’euros, l’Inter a pris le soin d’y mettre une option d’achat obligatoire. En tout, le club italien devrait récupérer 15 millions d’euros dans une opération qu’il croyait sans doute facile à réaliser. En effet, les conditions pour la lever de l’option reste une qualification de l’OM en Ligue des Champions.

Cependant, on ne sait pas si l’Inter et Marseille se sont mis d’accord sur une qualification directe en phase de groupes de la C1 ou au moins si les préliminaires suffiraient à activer la clause. Rappelons qu’en France, la quatrième place ne conduit pas directement à disputer la phase de groupes de la Ligue des champions, contrairement à ce qui se passe en Italie, mais uniquement à la phase préliminaire.

Correa dans une vie de confort à Marseille

Âgé de 29 ans, l’attaquant argentin se la coule douce actuellement à l’OM. Il fait partie des joueurs les mieux payés du club selon les chiffres révélés par le journal L’Equipe. Loin des 7,8 millions d’euros de Pierre-Emerick Aubameyang (joueur le mieux payé du club, Joaquin Correa émarge à 5,4 millions d’euros par an.

Il gagne autant que Geoffrey Kondogbia et Jordan Veretout, qui jouent régulièrement au club. Ce qui reste une grosse erreur de casting de la part de Pablo Longoria, et qui pourrait bien faire saigner les finances du club d’ici la fin de la saison.