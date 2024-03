OM : Jonathan Clauss au cœur d’une polémique après la défaite à Rennes

Suite à la défaite de l’OM à Rennes (2-0), Jonathan Clauss a tenu des déclarations qui suscitent la controverse parmi les supporters du club.

OM : Jonathan Clauss, un discours qui ne plait pas aux supporters

L’Olympique de Marseille est visiblement retombé dans ses travers. Après avoir frôlé la catastrophe contre Villarreal (1-3) jeudi en Ligue Europa, l’OM a concédé ce dimanche une défaite plus ennuyeuse à Rennes (2-0) en championnat. Cet revers maintient l’équipe phocéenne à la 7e place de Ligue 1, à égalité de points avec le Stade Rennais, qui occupe la 8e place.

A l’issue de la rencontre, Jonathan Clauss a livré son analyse, mais ses propos suscite des réactions mitigées sur les réseaux sociaux. Le latéral droit de l’OM estime en effet que cette défaite à Rennais arrive à point nommé, juste avant la trêve internationale, estimant que cette pause d’une quinzaine de jours permettrait à l’équipe de se reposer et de se préparer pour la suite de la saison. . « Ce n’est pas une excuse mais on a enchaîné les matchs donc ça commençait un peu à tirer. Ce n’est pas plus mal que cette défaite arrive avant la trêve, on va se reposer maintenant », a-t-il déclaré au micro de Canal +.

Jonathan Clauss reste confiant pour le sprint final

Toutefois, Jonathan Clauss a également affirmé que tous les joueurs, qu’ils soient appelés en sélection nationale ou pas, allaient travailler dur pour corriger les erreurs et aborder la dernière ligne droite de la saison avec détermination. « Je sais que les mecs vont bosser. On va essayer d’être le mieux pour cette fin de saison ».

La pause internationale qui arrive sera donc l’occasion pour l’OM de recharger les batteries et de préparer les prochains défis, notamment le Classico contre le PSG dans un Stade Vélodrome qui sera plein à craquer. Malgré les récentes défaites, les hommes de Jean-Louis Gasset restent déterminés à donner le meilleur d’eux-mêmes et à finir la saison en force, en corrigeant les lacunes qui ont pu être observées lors des dernières rencontres.