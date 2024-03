Foot Mercato : Un cador espagnol prêt à formuler une belle offre à Facundo Medina

Le RC Lens pourrait perdre l’un de ses cadres lors du prochain mercato estival. Un géant d’Espagne se positionne pour signer le défenseur argentin, Facundo Medina.

Facundo Medina finalement sur le départ cet été ?

Le défenseur argentin, Facundo Medina serait la priorité d’un géant d’Espagne pour le prochain mercato estival. Son nom est évoqué depuis plusieurs semaines pour un départ de l’équipe du technicien français, Franck Haise à la fin de cette saison. Il est très convoité par plusieurs cadors européens. Facundo Medina est un titulaire indiscutable du RC Lens.

Très solide, il participe aux succès du club. Il a affiché une grande forme ces dernières semaines. Ses statistiques et son profil intéressent un grand club d’Espagne qui serait prêt à passer à l’action pour s’attacher ses services. Il est lié aux Sang et Or jusqu’en juin 2026.

L’Atlético de Madrid fonce sur Facundo Medina

D’après les informations du média espagnol Relevo, le défenseur argentin est dans le viseur de l’Atlético de Madrid. Le profil du joueur plaît aux Colchoneros. Le club espagnol est à la quête d’un renfort défensif, et il aurait placé Facundo Medina sur sa liste de priorités pour la prochaine saison. L’Atlético de Madrid apprécie sa polyvalence. Medina est capable de briller dans l’axe ou sur le côté gauche de la défense.

Les dirigeants ibériques vont débourser au moins 25 millions d’euros pour convaincre leurs homologues du RC Lens et signer le joueur. L’arrivée de Facundo Medina pourrait permettre au technicien de l’Atlético de Madrid, Diego Simeone de combler le vide que pourrait créer le départ du défenseur espagnol, Mario Hermoso en fin de contrat en juin prochain. Ce dernier ne va pas poursuivre son aventure avec l’Atlético de Madrid. Il va relever un autre challenge ailleurs.