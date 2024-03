Mercato RC Lens : Franck Haise a déjà appelé un monstre du Barça

À la lutte pour accrocher une place européenne, le RC Lens pense au prochain mercato estival. Si bien que Franck Haise a déjà contacté un crack du Barça.

Mercato RC Lens : Franck Haise ne lâche pas un jeune talent du Barça

Après l’échec de sa tentative du dernier mercato hivernal, le RC Lens n’a pas du tout renoncé à recruter un jeune talent du FC Barcelone. Repoussé par les dirigeants barcelonais avec une offre de avec option d’achat obligatoire comprise entre 8 et 9 millions d’euros, le club français insiste pour s’offrir les services de Mikayil Faye, d’après les informations de Santi Aouna.

Le journaliste de Foot Mercato révèle même que l’entraîneur du RC Lens, Franck Haise, a personnellement décroché son téléphone pour appeler le défenseur de 19 ans afin de lui exposer le projet des Sang et Or. Et selon Ugo Klingor, qui a entraîné Mikayil Faye lors de son passage à Kutosija, en seconde division croate, Haise a eu le nez creux puisque le jeune international sénégalais est un véritable monstre du football.

« Dès que j’ai vu Mika, je l’ai qualifié de « monstre du football ». L’explosivité et la puissance qu’il produit en attaque ou en défense sont uniques. Parfois, cela semble si facile et si simple que l’on pense qu’il le fait avec 50% d’effort », a confié le technicien croate au micro de Mundo Deportivo. Pour autant, le natif de Sedhiou ne semble pas pressé de quitter son club formateur. Bien au contraire.

Mikayil Faye veut s’imposer au FC Barcelone

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2027, Mikayil Faye n’est pas pressé de faire le grand saut en club. Même s’il s’est déjà fait un nom et l’a encore un peu plus fait connaître grâce à un but somptueux pour sa première avec la sélection du Sénégal, le jeune protégé de Xavi Hernandez veut poursuivre sa progression et parvenir à s’imposer au Barça avant de quitter le nid. Et son ancien coach pense qu’il en a toutes les capacités.

« Je pense vraiment que Mika peut contribuer davantage à l’équipe en tant qu’arrière gauche qu’en tant qu’arrière central. Son apport offensif dans le dernier tiers du terrain est énorme. Il peut attaquer les espaces derrière les lignes, il peut pénétrer avec ou sans le ballon », a indiqué Ugo Klingor. La tâche ne s’annonce donc pas du tout facile pour le RC Lens et Franck Haise.