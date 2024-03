Coup dur pour le RC Strasbourg avant le choc contre Rennes !

Le RC Strasbourg accueille le Stade Rennais le dimanche prochain pour le compte de la 27e journée de Ligue 1 avec un groupe diminué.

Le RC Strasbourg pourra-t-il se maintenir en Ligue 1 ?

L’objectif principal du RC Strasbourg est d’assurer le maintien en Ligue 1 à l’issue de cette campagne. Les Alsaciens rencontrent d’énormes difficultés en championnat de France. Ils ont été également éliminés de la Coupe de France. Le RC Strasbourg occupe la 12e position au classement avec 29 points. Les hommes de Patrick Vieira ont aligné 4 revers consécutifs face au PSG (1-2), Lens (3-1), Lorient (3-1) et Brest (0-3).

Ils ont concédé un match nul face à Montpellier (2-2), et ont ensuite essuyé une nouvelle défaite face à l’AS Monaco (0-1). Le RC Strasbourg a stoppé l’hémorragie et a battu le FC Nantes le week-end dernier pour le compte de la 26e journée de Ligue 1 avant la trêve internationale.

Leur adversaire, le Stade Rennais retrouve sa force et cherche à valider son ticket pour une compétition européenne la saison prochaine. Les hommes de Julien Stephan ont facilement défait l’Olympique de Marseille (2-0) avant le rassemblement international.

Patrick Vieira déplore plusieurs absences de taille

Le technicien du RC Strasbourg, Patrick Vieira enregistre une pluie de forfaits pour ce choc face aux Bretons. Le latéral Fila, l’attaquant Mothiba (3 buts), l’attaquant ivoirien Sahi Dion et l’ailier Angelo ne pourront pas disputer cette rencontre.

Les défenseurs Sylla et Doukouré sont forfaits à cause des pépins physiques. Toutefois, Patrick Vieira peut compter sur les retours de suspension du milieu Sissoko et de Mwanga. Ils avaient tous manqué la rencontre face au FC Nantes.