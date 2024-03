Vente OM : Rodolphe Saadé et les Saoudiens, un pur fantasme dénoncé

La perspective d’une vente OM aux Saoudiens impliquant le milliardaire Rodolphe Saadé prend du plomb dans l’aile avec des informations préoccupantes, mettant ainsi en suspens cette transaction majeure.

Vente OM : Rodolphe Saadé très éloigné d’un possible rachat du club

Patron de l’entreprise maritime CMA-CGM basée à Marseille, Rodolphe Saadé continue de déployer des ambitions considérables en multipliant les investissements d’envergure. Récemment, le milliardaire franco-libanais a acquis le groupe Altice Média, propriétaire de BFM TV et RMC, marquant un peu son implication dans le monde des médias français. Cette démarche stratégique souligne aussi son désir de s’affirmer parmi les personnalités influentes du paysage médiatique de France.

Ce dernier rachat s’inscrit donc dans la lignée des précédentes acquisitions de Rodolphe Saadé dans le secteur des médias, telles que le rachat de La Provence et de La Tribune Dimanche. Cependant, l’homme d’affaires ne semble pas vouloir s’arrêter en si bon chemin. Des liens étroits entre CMA-CGM et l’Arabie saoudite laissent entrevoir une possible implication de ces acteurs dans la vente OM.

Déjà implanté à l’OM en tant que principal sponsor maillot du club, Rodolphe Saadé pourrait envisager, dans le cadre d’une alliance avec des investisseurs saoudiens, un projet de rachat de l’Olympique de Marseille. Cette hypothèse d’un consortium a la tête du club phocéen est renforcée par les déclarations précédentes de Thibaud Vézirian, annonçant un projet d’envergure pour la vente OM. Toutefois,, certains observateurs, à l’instar de Romain Canuti, ne voient pas ce scénario se concrétiser.

Les responsables marseillais ont prévenu Daniel Riolo

En effet, selon les propos du journaliste du Phocéen, une arrivée de Rodolphe Saadé à l’Olympique de Marseille en remplacement de Frank McCourt est actuellement très éloignée de la réalité. Il évoque un « fantasme » autour de la vente OM, soulignant qu’à ce stade, rien n’indique que cela se produira. Cette opinion est appuyée par l’expérience de Daniel Riolo, consultant de RMC acquis par CMA-CGM, qui a été confronté à un démenti direct de hauts responsables de l’entreprise sur ces spéculations.

« Daniel Riolo parlait beaucoup de l’intérêt à venir de Saadé (…) puis un jour, il a reçu un coup de fil émanant de quelqu’un de très haut placé à la CGA CGM et on lui a dit : Maintenant, tu vas t’arrêter, parce que c’est faux » a ajouté Stanislas Touchot lors du Talk Show.

Dans l’ensemble, même si Rodolphe Saadé demeure un acteur majeur dans l’écosystème marseillais et est régulièrement associé à la vente OM, il n’existe à l’heure actuelle aucune perspective avancée concernant un éventuel rachat du club. Ces révélations viennent donc tempérer les spéculations autour de cette affaire, soulignant l’importance de distinguer les fantasmes médiatiques des réalités du monde des affaires.