Le RC Strasbourg veut faire son mercato au RC Lens

Le RC Strasbourg s’intéresse à un joueur du RC Lens. Les deux formations seraient en train de mener des négociations pour conclure le deal.

Le RC Strasbourg en difficulté cette saison

Le RC Strasbourg s’active en coulisses pour signer de jeunes talents lors du prochain mercato estival. Le club est très décevant cette saison en Ligue 1 et traverse une crise de résultats. Les Alsaciens ont remporté une seule victoire en Ligue 1 depuis le début de l’année 2024. Le RC Strasbourg occupe la 12e place au classement avec 29 points.

Les hommes de Patrick Vieira ont aligné 4 défaites consécutives face au PSG (1-2), Lens (3-1), Lorient (3-1) et Brest (0-3). Ils ont concédé un match nul face à Montpellier (2-2), et ont ensuite essuyé un nouveau revers face à l’AS Monaco (0-1). Le RC Strasbourg a mis fin à cette mauvaise série de résultats et a battu le FC Nantes le week-end dernier pour le compte de la 26e journée de Ligue 1.

Le RC Strasbourg veut un gardien de but du RC Lens

Les Strasbourgeois doivent batailler pour assurer le maintien dans l’élite à l’issue de cette campagne. Les dirigeants du club auraient alors pris la décision d’attirer de nouveaux joueurs pour la saison prochaine. D’après les informations du média Africa Foot, les Alsaciens auraient ciblé le gardien de but du RC Lens, Yannick Pendor. Ce dernier ne dispose pas d’un bon temps de jeu au sein de l’équipe de Franck Haise.

Il fait face à la concurrence du gardien titulaire, Brice Samba. Le RC Strasbourg aurait déjà entamé des négociations avec les Sang et Or et aurait formulé une offre de 2 millions d’euros. Les deux clubs pourraient conclure bientôt le deal pour un transfert du gardien dans l’effectif du coach français, Patrick Vieira.