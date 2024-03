Mercato PSG : Décision confirmée pour l’avenir de Marquinhos !

Malgré son statut de capitaine, Marquinhos n’est plus intouchable au PSG. À quelques mois de l’ouverture du mercato estival, le club de la capitale a pris sa décision pour le joueur de 28 ans.

Mercato PSG : Le Paris SG veut tourner la page avec Marquinhos

Après d’importants investissements depuis l’avènement de QSI en 2011, la direction du Paris Saint-Germain voudrait faire table rase du passé et avancer sur un nouveau projet. Après Thiago Silva, Marco Verratti, Neymar et Lionel Messi, et en attendant le départ de Kylian Mbappé, le PSG prépare la deuxième phase de sa révolution.

D’après les renseignements obtenus par PSG Inside Actus, « le Paris-Saint-Germain veut faire table rase du passé et met tout en œuvre pour leur nouveau projet qui a commencé l’année dernière… Quitte à se séparer des joueurs qui ont un vécu au Paris Saint-Germain, même si ça peut briser le cœur pour certains des joueurs. »

Et en tête de cette liste figure Marquinhos. Arrivé incognito à l’été 2013 en provenance de l’AS Rome contre un chèque de 31 millions d’euros, le défenseur central a prolongé son contrat il y a quelques mois et est lié aux Rouge et Bleu jusqu’en juin 2028. En cas d’offre satisfaisante, l’international brésilien pourrait être vendu lors du prochain mercato estival, même si le principal concerné semble avoir un tout autre plan pour la suite de sa carrière.

Marquinhos veut terminer sa carrière au PSG avant de retourner au Brésil

Le portail spécialisé explique que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos envisageraient sérieusement le transfert de Marquinhos l’été prochain, afin de tourner définitivement la page de la Remontada. Si les cas de Nordi Mukiele, Keylor Navas, Layvin Kurzawa, Carlos Soler, Hugo Ekitike et Colin Dagba sont déjà tranchés, le natif de Sao Paulo pourrait lui aussi être appelé à faire ses valises si une bonne proposition arrive sur les bureaux des dirigeants du club francilien.

Toutefois, PSG Inside Actus précise que « rien n’est dit que le Brésilien veut partir, il se verrait même finir sa carrière au Paris Saint-Germain ou finir son contrat et revenir au Brésil après. » Il y a quelques semaines, un intérêt du Bayern Munich a été évoqué pour le partenaire de Lucas Hernandez, mais le départ annoncé de Thomas Tuchel, qui souhaitait absolument l’avoir dans son groupe, pourrait finalement faire capoter cette opération.