Mercato OL : Un départ acté en toute discrétion à Lyon

Seul rescapé de l’ancienne cellule de recrutement de Lyon, Stéphane Henchoz est finalement parti de club rhodanien, en catimini.

Stéphane Henchoz quitte Lyon et rejoint Lausanne-Sport

Aucun des recruteurs de l’ancienne cellule de recrutements de Lyon ne figure désormais dans l’équipe actuelle dirigée par Matthieu Louis-Jean. Le dernier survivant de l’ancienne cellule de recrutement, Stéphane Henchoz, est finalement parti. Il s’est lancé dans une nouvelle aventure en Suisse, après deux ans passés à Lyon.

Le technicien suisse rejoint la commission sportive de Lausanne-Sport, en renfort, selon les informations en provenance du club helvète. Il intégrera la Direction générale du club, en tant que Conseiller, à partir du 1er avril, comme l’a précisé Lausanne-Sport, dans son communiqué officiel.

Le technicien suisse engagé sur le court terme

Stéphane Henchoz s’est engagé pour seulement six mois, soit jusqu’au 30 septembre 2024.

Ancien coach de Neuchâtel Xamax et du FC Sion, le technicien de 49 ans aura « pour mission d’évaluer les forces et faiblesses de l’organisation sportive » du LS. S’il réussit sa mission, il pourrait prolonger son contrat avec LS.