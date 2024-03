Les consignes fermes de Loïc Perrin pour la montée de Saint-Etienne en Ligue 1

Avant le top départ du sprint final de la Ligue 2, Loïc Perrin a calmé les Stéphanois, au sujet de la montée de Saint-Etienne en Ligue 1.

Loïc Perrin recommande beaucoup d’humilité aux Verts

L’ASSE respire la grande forme en cette fin de saison. Elle est partie pour finir très fort la course pour la montée en Ligue 1. Mais avant le sprint final, qui démarre samedi, Loïc Perrin a demandé aux Stéphanois de faire preuve de beaucoup d’humilité. Car rien n’est encore joué, à 9 journées de la fin du championnat, selon le directeur sportif. « On a la possibilité d’atteindre la Ligue 1, car on est dans une période positive 1 », a-t-il confié à Europe 1, mais « en restant humble ».

L’AS Saint-Etienne jouera 4 matchs à domicile et 5 autres à l’extérieur. Elle aura donc besoin du soutien de ses bouillants supporters, tant à Geoffroy-Guichard que sur terrains adverses.

Avant ces rencontres décisives, Loïc Perrin a prévenu les Verts sur la difficulté des derniers matchs de la saison. « Il faut être à 100 % chaque week-end, quel que soit l’adversaire, parce que la Ligue 2, c’est compliqué », a-t-il averti.

Loïc Perrin : « ce n’est pas si évident que ça de retrouver la Ligue 1 »

L’équipe d’Olivier Dall’Oglio est dans une dynamique positive, avec 5 victoires et un nul, lors des six dernières journées. Cependant, le dernier virage de la course s’annonce rude entre une dizaine de clubs. Il s’agit de la bataille pour les places qualificatives pour les barrages pour la montée en Ligue 1, ainsi que les deux premières places qualificatives directement pour l’élite. « On a conscience que la place de Saint-Etienne, c’est en Ligue 1, mais ce n’est pas si évident que ça de retrouver la Ligue 1 quand on descend », a insisté Loïc Perrin, dans ses consignes aux Verts.