Vente FC Rouen : c’est confirmé, des offres tombent !

La vente du club français FC Rouen est actée depuis quelques jours. Plusieurs acheteurs se positionnent pour acquérir le club.

FC Rouen mis en vente

Le président du FC Rouen, Charles Maarek a officiellement mis en vente son club. Dans une interview accordée au média France 3 Normandie, le dirigeant a donné les raisons de cette décision. Il a indiqué que les supporters critiquent sa gestion du club et réclament son départ. Il n’est plus en odeur de sainteté au sein de cette formation. Il envisage de partir pour contenter le public.

En effet, la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) a infligé une lourde sanction au club : retrait de cinq points, une interdiction de recrutement et d’un encadrement de sa masse salariale. Cette situation a provoqué l’ire des supporters du club normand. Ils ont exprimé leur colère lors de la rencontre entre Rouen et Le Mans (0-1) pour le compte de la 26e journée de la troisième division française. La rencontre a été perturbée. Le président a décidé de partir suite à ces incidents.

« Je vends parce que je ne veux pas continuer à mettre mon énergie là où j’ai tous les vents contre moi. Les supporters ne veulent plus de moi, bon vent à eux, ils n’entendront plus parler de moi. C’était mon rêve d’enfant, c’est devenu un cauchemar », a-t-il expliqué.

Charles Maarek réfute les allégations de gestion hasardeuse du club. Il a indiqué que les voyants du club sont au vert. « On jugera de mon bilan plus tard. Moi, je cherche à sauver le club et partir proprement, et tourner cette page fort douloureuse. Ce n’est pas parce que je vends qu’il y a des problèmes, j’ai même fait une augmentation de capital », a-t-il ajouté.

Rude concurrence pour le rachat du FC Rouen

D’après les informations de L’Equipe, plusieurs acheteurs se seraient déjà positionnés pour racheter le club. La concurrence est forte. Plusieurs offres seraient déjà sur la table de la direction du FC Rouen, dont un groupement d’entrepreneurs, et deux fonds de pension américains.