Coup dur pour le FC Metz avant le choc face à l’AS Monaco !

Le FC Metz affronte l’AS Monaco après la trêve internationale. Le technicien du club, László Bölöni déplore plusieurs absences de taille.

Le FC Metz dans la zone rouge en championnat

Le FC Metz accueille l’AS Monaco le samedi 30 mars 2024 pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Les Messins enchaînent des résultats décevants cette saison et sont dans la zone rouge. Ils pointent à la 17e place au classement. Les Grenats ont aligné deux victoires consécutives contre le FC Nantes (0-2) et Clermont (1-0). Mais ils se sont inclinés face à Reims (2-1) avant la trêve internationale.

Mais tout n’est pas encore fini pour le promu. Le FC Metz peut encore assurer son maintien pendant ce sprint final. La rencontre contre l’AS Monaco s’annonce difficile. La machine monégasque est en pleine forme et broie ses adversaires. Les statistiques des Blanc-et-Rouge sont impressionnantes depuis quelques semaines. Le club de la Principauté a aligné quatre matchs d’affilée sans échec.

László Bölöni privé de certains cadres

Pour cette affiche contre l’AS Monaco, le technicien de Metz, László Bölöni va devoir composer sans plusieurs joueurs. Le milieu de terrain, N’Doram, les attaquants Tetteh et Lamkel Zé vont manquer cette rencontre à cause des pépins physiques.

Le latéral droit, Maxime Colin est incertain. Il a contracté une blessure avant la trêve internationale. Le milieu de terrain, Jean-Jacques et Sabaly sont suspendus pour accumulation de cartons jaunes. C’est un coup dur pour l’équipe qui se bat maintenant pour ne pas descendre en Ligue 2.

Plusieurs absences à l’AS Monaco

Plusieurs cadres de l’équipe monégasque pourraient aussi manquer l’affiche contre le FC Metz. Le défenseur, Guillermo Maripan a contracté une blessure en sélection nationale durant le rassemblement international. Le latéral gauche, Kassoum Ouattara est également blessé avec l’équipe de France U20.

Le coach de l’AS Monaco, Adi Hütter sera privé du piston gauche Caio Henrique, et Breel Embolo. Le milieu Camara et le défenseur Salisu seront également absents. Le milieu de terrain Zakaria sera suspendu après avoir écopé d’un carton rouge face au FC Lorient.