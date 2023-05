Le FC Metz a chipé la deuxième place de Ligue 2 à Bordeaux avant la dernière journée. Son entraîneur László Bölöni se confie sur la fin de saison.

Pile à l'heure ! Souvent troisième cette saison en Ligue 2, le FC Metz est enfin parvenu à reprendre la deuxième position... lors de l'avant-dernière journée. En déplacement samedi sur le terrain d'un FC Sochaux-Montbéliard qui n'en finit plus de perdre (6 défaites consécutives avant le coup d'envoi), le club l'a emporté 1-0 grâce à un but de Cheikh Sabaly.

Une réalisation qui pourrait valoir de l'or dans cette fin de saison. Dans le même temps, les Girondins de Bordeaux se sont tirés une balle dans le pied dans la course à la montée en Ligue 1. En perdant sur la pelouse du FC Annecy (1-0), les hommes de David Guion ont laissé leur adversaire leur chiper la deuxième place, et ce avant la 38ème et dernière journée de championnat. Un véritable cauchemar.

Joie mesurée pour László Bölöni après Sochaux

Malgré la belle victoire décrochée à Sochaux, la bataille n'est pas encore finie. Lors de la dernière journée de Ligue 2, le FC Metz va recevoir Bastia (4ème) qui reste sur une dymanique très positive (2 victoires sur les 3 derniers matchs). Le faux-pas sera interdit, car les Grenats possèdent le même nombre de points que Bordeaux (3ème, 69 pts) qui affrontera de son côté le Rodez AF (16ème) à domicile. Le titre est également possible, si Le Havre perd face à Dijon la semaine prochaine.

Pour l'entraîneur messin László Bölöni, il faudra parvenir à se défaire de la pression pour accomplir l'objectif montée : « On attend avec émotion le prochain pas et on fait absolument tout pour être bien le jour du match, courageux. On ne va pas demander des choses qu’on ne sait pas faire individuellement et collectivement » a-t-il scandé face à la presse. Pour le dernier épisode de la Ligue 2 version 2022-2023, rendez-vous vendredi prochain à 20h45 !