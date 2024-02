AS Monaco : Bonne nouvelle pour Adi Hütter avant le choc à Lens

L’ AS Monaco peut compter sur le retour de suspension de trois cadres pour renverser le RC Lens, à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1, ce dimanche.

AS Monaco : Adi Hütter enregistre trois retours de suspension

L’AS Monaco affronte le RC Lens ce dimanche 25 février 2024. À quelques heures de ce duel décisif, le technicien monégasque, Adi Hütter a fait le point de ses joueurs disponibles pour cette rencontre face aux Sang et Or.

On note le retour de suspension de trois cadres : Soungoutou Magassa, Aleksandr Golovin et Wissam Ben Yedder. « Golovin, Wissam et Magassa reviennent de suspension », s’est réjoui le technicien monégasque en conférence de presse. C’est un renfort de taille pour les Rouge-et-Blanc qui lorgnent une place à l’Europe la saison prochaine.

L’ASM sera privée de nombreux joueurs

Adi Hütter compte néanmoins plusieurs forfaits pour cette rencontre. Huit joueurs ne pourront pas disputer ce match. Thilo Kehrer et Maghnes Akliouche sont suspendus. Krépin Diatta, Ismail Jakobs, Vanderson, et Mohamed Camara sont encore à l’infirmerie. Caio Henrique et Breel Embolo sont en phase de reprise.

« Vanderson est toujours forfait, tout comme Krépin Diatta. Ismail Jakobs est aussi indisponible à cause d’une blessure musculaire. Camara a une entorse du genou », a expliqué le coach autrichien.

Caio Henrique et Breel Embolo vont retrouver l’effectif monégasque lors des prochains matchs du club. « Concernant Breel Embolo et Caio Henrique, ils sont sur la bonne voie. Breel s’est entraîné avec le groupe élite. Il doit enchaîner les entraînements avec nous. Caio court beaucoup », a-t-il dit.