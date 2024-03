Alexis Sanchez et l’OM, c’est du grand amour !

Alexis Sanchez n’oublie pas son passage à l’Olympique de Marseille. L’attaquant chilien a affiché toute son admiration pour le club français après le match amical perdu 3-2 par le Chili contre la France au Vélodrome.

Alexis Sanchez de retour au Vélodrome, près d’un an plus tard

Entre le Vélodrome et Alexis Sanchez, c’est déjà une belle histoire d’amour qui s’est encore démontré mardi à l’occasion du choc amical entre le Chili et la France. Titulaire face aux Bleus, Le Tocopillano s’est montré mobile et coopératif dans le jeu, de quoi lui redonner confiance pour un retour à l’Inter où il manque cruellement de temps de jeu.

Le duel contre la France s’est joué au Stade Vélodrome, un lieu reconnu au niveau européen pour son architecture et aussi parce que l’Olympique de Marseille y joue ses matchs. Alexis Sanchez y a joué précisément pendant la saison 22/23, laissant un bon souvenir, après avoir marqué 18 buts. Cela a été confirmé par les applaudissements qu’il a reçus des tribunes après sa sortie à la 77e minute du match.

Le beau message d’Alexis Sanchez à l’OM

La standing ovation reçue montre une fois encore que les supporters marseillais n’ont pas oublié le joueur, même s’il n’a quitté le club qu’après un an. L’affection reçue par Alexis Sanchez a été rendue par le footballeur, qui, à travers une publication sur Instagram, a remercié le Vélodrome pour ses gestes.

« Heureux de rejouer à la maison. Merci pour votre affection. Merci Marseille. ALLEZ L’OM », a-t-il posté sur son compte Instagram. Ce qui montre également que Sanchez entretient une affection particulière avec l’Olympique de Marseille.