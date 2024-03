Dortmund veut arracher au PSG ce joueur de top niveau

Le PSG prépare activement son effectif pour la saison prochaine, une première sans Kylian Mbappé après près de 7 ans. Alors que la direction parisienne travaille sur la signature et le renouvellement de plusieurs joueurs, le Borussia Dortmund voudrait bien lui chiper une de ses pépites.

Joane Gadou, une valeur sûre pour le futur du PSG

Joane Gadou n’a pas encore signé de contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain mais a déjà attiré l’attention de plusieurs clubs à travers l’Europe. Le jeune défenseur central de 17 ans tourne autour de l’équipe première, faisant même partie du banc pour des matches de Ligue 1 et de Ligue des Champions du club lors d’une récente série de blessures début mars. Il est d’ailleurs présenté par Yohan Cabaye, coordinateur du centre de formation du PSG comme un joueur de top niveau.

Selon RMC Sport, le PSG aurait déjà fourni à Joane Gadou une première offre pour devenir professionnel, contrat que le joueur et ses proches étudient actuellement. Le problème qui semble le retarder dans sa signature est la question du temps de jeu. Les Parisiens se sont consacrés à un projet qui donnera plus de temps aux joueurs prometteurs mais ils sont bloqués en défense centrale.

Dortmund garde un œil sur Joane Gadou

Le club compte déjà Marquinhos, Milan Škriniar, Danilo Pereira, Lucas Hernandez, Lucas Beraldo, Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele en défense centrale. Il faudra une véritable hécatombe pour que Gadou devienne une option. Toutefois, certains de ces joueurs pourraient partir cet été, mais on s’attend à ce que le PSG recrute davantage à ce poste, avec Leny Yoro (18 ans) comme cible clé, même si le Real Madrid est en tête de la course.

Si Gadou décidait de renoncer à l’opportunité de devenir professionnel au PSG, il ne manquerait pas d’options. RMC Sport affirme que Dortmund surveille de près sa situation. Un club qui s’est forgé la réputation d’offrir aux jeunes talents leur temps sur le terrain.