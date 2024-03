Mercato LOSC : Un cador sur le point de renoncer à Leny Yoro ?

Leny Yoro est l’une des grandes cibles de plusieurs grands clubs en Europe pour cet été. Le jeune défenseur central fait l’objet d’un grand intérêt et l’un des clubs jugés favoris pour l’accueillir semble être sur le point de renoncer à sa signature.

Une nouvelle piste activée, Leny Yoro oublié ?

Auteur d’une très bonne saison avec le LOSC en Ligue 1, Leny Yoro fait la une des grands journaux depuis quelques semaines. Le défenseur central de 18 ans attire l’intérêt des géants d’Europe dont le PSG, Manchester City et le Real Madrid. Le club espagnol est d’ailleurs annoncé comme la destination favorite de Yoro pour la suite de sa carrière.

Alors que tout semble aller dans ce sens, une nouvelle risque de tout changer du côté du Real Madrid. Comme le rapporte le journal AS, le Real Madrid planifie soigneusement la signature d’un défenseur central pour 2025, dans le but de rajeunir le noyau de sa défense. Cependant, un mouvement important sera réalisé cet été.

Rafa Marín, après son année impressionnante à Alavés, rejoindra l’équipe première aux côtés de Militao, Rüdiger, Alaba et Nacho , à condition que ce dernier renouvelle son contrat.

Rafa Marin, le plan B du Real Madrid en alternative à Leny Yoro

Comme l’avait rapporté AS le 9 février, l’Andalou fera partie de l’équipe de Carlo Ancelotti pour la saison 2024-25, apportant de la jeunesse à l’équipe. Nacho, s’il continue, aurait 35 ans, tandis que Rüdiger et Alaba, qui auront 32 ans en juin, ont également la trentaine. De plus, l’incertitude persiste quant au niveau auquel retrouvera l’Autrichien après la blessure aux ligaments croisés subie en décembre.

Pour le Real Madrid, explique AS, le prêt de Rafa Marín a été très bénéfique. Un indicateur clair est l’augmentation de la valeur marchande du jeune défenseur issu de la réserve, qui, selon la dernière mise à jour de Transfermarkt , a vu son prix doubler, passant de 2,5 millions d’euros à 5 millions. Cette croissance avait été anticipée par la direction madrilène, qui a motivé le renouvellement du contrat du joueur avant son prêt, démontrant ainsi sa confiance en son potentiel.