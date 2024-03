Le PSG tient le remplaçant de Marquinhos, c’est un joueur de « top niveau »

Le PSG va entamer un gros chantier la saison prochaine avec un possible départ de Marquinhos en défense. Si le Brésilien venait à quitter le Parc des Princes, le club ne devrait pas avoir du mal à lui trouver un remplaçant idéal.

Le PSG fera son grand ménage

A Paris, il est clair que le départ de Kylian Mbappé sera celui d’un tout nouveau projet pour le club francilien. Un vaste chantier sera lancé avec des recrutements pratiquement à tous les postes. L’un des postes les plus concernés reste la défense centrale où trois possibles départs sont envisagés en cas de bonnes offres.

Défenseur central et capitaine du PSG depuis plusieurs années, Marquinhos est l’un des défenseurs ciblés à l’instar de Milan Skrinjar et Danilo. Parlant du Brésilien, il est déjà courtisé par plusieurs clubs dont le Bayern Munich. S’il venait à quitter le PSG, la direction sportive et le staff technique n’auraient pas de difficulté à le remplacer avec un joueur de top niveau.

Joane Gadou, le digne successeur de Marquinhos ?

Pur produit du centre de formation du Paris Saint-Germain, le joueur de 17 ans est l’une des valeurs sûres du futur du club parisien. Du haut de son 1m95, Joane Gadou est présenté comme un profil rare sur lequel le PSG pourrait s’appuyer dans les prochaines années. Il a d’ailleurs déjà connu le groupe professionnel du PSG après avoir été convoqué par Luis Enrique pour la première fois.

Yoane Cabaye, directeur du centre de formation du PSG, évoque celui qui pourrait être le successeur de Marquinhos comme un joueur « vraiment très fort ». Avec son contrat aspirant allant jusqu’en 2025, le jeune défenseur central s’est déjà vu proposer un nouveau deal par Luis Campos. De quoi montrer que le club compte sur Gadou pour l’avenir, lui fait l’unanimité en interne.